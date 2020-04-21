Número de presos com coronavírus no ES sobe para três

Crédito: Dione Silva de Castro

Não foram informados dados como a identidade dos detentos e a unidade em que eles estavam. De acordo com a Secretaria, os três foram afastados dos demais internos ao apresentarem sintomas gripais.

Eles receberam atendimento médico necessário e, considerando a avaliação clínica, realizado o teste, bem como o isolamento.

A Sejus disse que todos apresentam sintomas leves e permanecem em tratamento na unidade de referência de saúde da Secretaria.

AGENTES

Nesta segunda-feira (20), a Sejus já tinha confirmado que um interno havia testado positivo para coronavírus. Além disso, oito servidores também estão com a doença. Alguns estavam de férias, outros se afastaram ao apresentarem os primeiros sintomas.

MEDIDAS

Segundo a Sejus, celas de isolamento para casos de sintomas virais são utilizadas em todas as unidades prisionais do Estado como reforço ao protocolo estabelecido para controle e prevenção do novo coronavírus.

A Sejus reitera que as equipes de saúde que atuam no sistema prisional receberam treinamento e orientação quanto à especificidade da doença e a como proceder em casos suspeitos, seguindo o protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde.