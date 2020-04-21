Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sintomas leves

Número de presos com coronavírus no ES sobe para três

A Sejus disse que todos apresentam sintomas leves e permanecem em tratamento na unidade de referência de saúde da Secretaria
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 abr 2020 às 17:08

Publicado em 21 de Abril de 2020 às 17:08

Prisão
Crédito: Dione Silva de Castro
Subiu para três o número de internos do sistema penitenciário do Espírito Santo que testaram positivo para Covid-19. A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Justiça (Sejus), nesta terça-feira (21).
Não foram informados dados como a identidade dos detentos e a unidade em que eles estavam. De acordo com a Secretaria, os três foram afastados dos demais internos ao apresentarem sintomas gripais.

Veja Também

Coronavírus: número de casos confirmados no ES sobe para 1.313

Eles receberam atendimento médico necessário e, considerando a avaliação clínica, realizado o teste, bem como o isolamento.
A Sejus disse que todos apresentam sintomas leves e permanecem em tratamento na unidade de referência de saúde da Secretaria.

AGENTES

Nesta segunda-feira (20), a Sejus já tinha confirmado que um interno havia testado positivo para coronavírus. Além disso, oito servidores também estão com a doença. Alguns estavam de férias, outros se afastaram ao apresentarem os primeiros sintomas.

MEDIDAS

Segundo a Sejus, celas de isolamento para casos de sintomas virais são utilizadas em todas as unidades prisionais do Estado como reforço ao protocolo estabelecido para controle e prevenção do novo coronavírus.
A Sejus reitera que as equipes de saúde que atuam no sistema prisional receberam treinamento e orientação quanto à especificidade da doença e a como proceder em casos suspeitos, seguindo o protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde.
Com informações do G1 ES

Veja Também

Número de mortes por Covid-19 não cresce e fica em 34 casos no ES

Medo do coronavírus leva pacientes crônicos a abandonarem tratamento

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe
Imagem de destaque
Incêndio atinge apartamento de aposentado em Jardim Camburi

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados