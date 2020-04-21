Dez dias depois, ES volta a não apresentar mortes por coronavírus

Coronavírus: vírus causa da Covid-19, doença que ainda não tem tratamento Crédito: Dung Tran/Pixabay

1.313 casos confirmados de Covid-19, doença provocada pelo novo tipo do vírus, e 34 mortes até a tarde desta terça-feira (21). O número de pessoas que perderam a vida se manteve estável em relação ao boletim de segunda-feira (20). Dez dias depois de não apresentar nenhuma morte por coronavírus , o Estado volta a não ter nenhum óbito. O Espírito Santo temcasosconfirmados de Covid-19, doença provocada pelo novo tipo do vírus, emortes até a tarde desta terça-feira (21). O número de pessoas que perderam a vida se manteve estável em relação ao boletim de segunda-feira (20).

A última vez que o Estado não teve nenhuma baixa de pacientes com a enfermidade foi no dia 11 de abril. Sem novos registros de óbitos, a taxa de letalidade da doença no Estado é de 2,59%, levando em conta o total de casos.

No último sábado (18), o governo do Estado classificou os municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana e Alfredo Chaves como os alto risco de propagação de coronavírus, por concentrarem a maior incidência de casos de acordo com o tamanho da população.

O Espírito Santo registra casos de transmissão comunitária da doença, ou seja, quando não há como identificar a origem da contaminação.

COMO PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente.

Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias. Veja os principais cuidados a se tomar: