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Pandemia

Dez dias depois, ES volta a não apresentar mortes por coronavírus

Números de óbitos se manteve em 34 casos. O último dia em que o Estado não apresentou nenhuma perda de paciente com nova doença foi no dia 11 de abril
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 abr 2020 às 16:45

Publicado em 21 de Abril de 2020 às 16:45

Coronavírus - Covid19
Coronavírus: vírus causa da Covid-19, doença que ainda não tem tratamento Crédito: Dung Tran/Pixabay
Dez dias depois de não apresentar nenhuma morte por coronavírus, o Estado volta a não ter nenhum óbito. O Espírito Santo tem 1.313 casos confirmados de Covid-19, doença provocada pelo novo tipo do vírus, e 34 mortes até a tarde desta terça-feira (21). O número de pessoas que perderam a vida se manteve estável em relação ao boletim de segunda-feira (20).  
A última vez que o Estado não teve nenhuma baixa de pacientes com a enfermidade foi no dia 11 de abril. Sem novos registros de óbitos, a taxa de letalidade da doença no Estado é de 2,59%, levando em conta o total de casos.

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No último sábado (18), o governo do Estado classificou os municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana e Alfredo Chaves como os alto risco de propagação de coronavírus, por concentrarem a maior incidência de casos de acordo com o tamanho da população.
O Espírito Santo registra casos de transmissão comunitária da doença, ou seja, quando não há como identificar a origem da contaminação.

COMO PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente.
Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias. Veja os principais cuidados a se tomar:
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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