Marataízes registra primeiro caso de coronavírus, diz prefeito

Este caso confirmado trata-se de um paciente que reside no Estado do Amapá, possui família em Marataízes e procurou atendimento no município e foi testado positivo para Covid-19. Todos os procedimentos para garantir a recuperação da saúde da paciente estão sendo adotados. Isso somente reforça as convicções de que a Prefeitura tomou as medidas certas e adequadas para evitar o agravamento da crise, informou Tininho Batista.