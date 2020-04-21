Marataízes registra primeiro caso de coronavírus, diz prefeito

A secretaria de saúde de Marataízes, Litoral Sul do Estado, registrou o primeiro caso de coronavírus do balneário. A informação foi divulgada na tarde desta segunda-feira (20) pelo prefeito do município, Robertino Batista. Além do caso confirmado, o município tem outras duas suspeitas da Covid-19 em investigação.
Em sua rede social, o prefeito informou que a pessoa reside no Amapá e tem familiares em Marataízes.
Este caso confirmado trata-se de um paciente que reside no Estado do Amapá, possui família em Marataízes e procurou atendimento no município e foi testado positivo para Covid-19. Todos os procedimentos para garantir a recuperação da saúde da paciente estão sendo adotados. Isso somente reforça as convicções de que a Prefeitura tomou as medidas certas e adequadas para evitar o agravamento da crise, informou Tininho Batista.
Ainda de acordo com o boletim, divulgado nesta segunda-feira (20) pela Secretaria Municipal de Saúde, o quadro atual do acompanhamento dos casos suspeitos segue com 20 notificações; dois casos em investigação, 17 resultados negativos e um caso confirmado.