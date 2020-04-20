Secretário de Saúde do ES, Nésio Fernandes, faz teste de coronavírus

Após o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), ter realizado no domingo o teste de Covid-19 - que deu negativo -, o secretário de Estado de Saúde, Nésio Fernandes, também coletou material para fazer o exame no domingo. O resultado saiu na noite desta segunda-feira e deu negativo. A informação foi confirmada pela Sesa.
LEIA MAIS SOBRE CORONAVÍRUS NO ES
Nésio apresentou sintomas gripais na última sexta-feira e, por ser profissional de saúde, optou no domingo por fazer a coleta de material para o teste. Ele cumpria isolamento domiciliar nos últimos dias, isolado das filhas e da esposa no quarto.
No caso de Casagrande, o motivo da suspeita era o fato de o motorista do governador ter tido diagnóstico positivo de coronavírus no domingo. O funcionário está afastado do trabalho desde quinta (16). O governador testou negativo para Covid-19.