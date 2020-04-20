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Suspeita de Covid-19

Secretário de Saúde do ES, Nésio Fernandes, faz teste de coronavírus

Exame foi feito após secretário apresentar sintomas na última sexta-feira. Ele está em isolamento domiciliar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 abr 2020 às 16:50

Publicado em 20 de Abril de 2020 às 16:50

Nésio Fernandes, secretário estadual da Saúde: as pessoas precisam continuar em casa
Nésio Fernandes, secretário estadual da Saúde Crédito: Divulgação | Sesa
Após o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), ter realizado no domingo o teste de Covid-19 - que deu negativo -, o secretário de Estado de Saúde, Nésio Fernandes, também coletou material para fazer o exame no domingo. O resultado saiu na noite desta segunda-feira e deu negativo. A informação foi confirmada pela Sesa.

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Nésio apresentou sintomas gripais na última sexta-feira e, por ser profissional de saúde, optou no domingo por fazer a coleta de material para o teste. Ele cumpria isolamento domiciliar nos últimos dias, isolado das filhas e da esposa no quarto.
No caso de Casagrande, o motivo da suspeita era o fato de o motorista do governador ter tido diagnóstico positivo de coronavírus no domingo. O funcionário está afastado do trabalho desde quinta (16). O governador testou negativo para Covid-19.

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