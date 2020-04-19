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Coronavírus

Respiradores quebrados são consertados pela Ufes e entregues a hospitais

Laboratório da universidade que faz manutenção de equipamentos hospitalares fez a sua primeira entrega para o sistema de saúde do Espírito Santo em parceria com empresas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 abr 2020 às 18:16

Publicado em 19 de Abril de 2020 às 18:16

Alunos e professores de laboratório da Ufes entregaram respiradores
Alunos e professores de laboratório da Ufes entregaram respiradores Crédito: Ufes | Divulgação
Alunos e professores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) consertaram cinco respiradores e 17 monitores para a Secretaria de Estado de Saúde (Sesa). Os equipamentos são do sistema estadual de saúde e estavam parados por apresentarem problemas. A entrega aconteceu neste sábado (18) e o serviço foi uma doação.
Os equipamentos consertados serão usados em hospitais públicos do Estado. Os respiradores são fundamentais para tratamento de pessoas com Covid-19 que estão em estado grave e ocupam leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Porém, em meio a pandemia de coronavírus, tem ficado difícil comprar novos aparelhos. 
Além dessa primeira entrega, o Laboratório de Manutenção de Equipamentos Hospitalares da Ufes está finalizando o conserto de mais 10 monitores e 5 respiradores, segundo publicação da universidade nas redes sociais.

#JuntosSomosMaisFortes O laboratório de manutenção de equipamentos hospitalares fez a sua primeira entrega! 5...

Publicado por Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) em Sábado, 18 de abril de 2020
O laboratório foi criado pela Ufes para atender as demandas da rede estadual de Saúde neste momento de pandemia do coronavírus. Além dos professores e estudantes voluntários da Ufes, o projeto conta com parceria do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), do Senai e das empresas Vale, ArcelorMittal, Dremed e Tecsaúde.
Equipes da Ufes e do Ifes já haviam entregado nesta semana camas hospitalares pertencentes à rede estadual recuperadas. Do total de 30 camas recebidas do Hospital Dório Silva, nove já ficaram prontas e retornaram à unidade de saúde. 

MAPA DE RISCO DE INCIDÊNCIA DE CORONAVÍRUS NO ES

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