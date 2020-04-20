Exame de secretário de Saúde do ES aponta negativo para coronavírus
O secretário de Estado de Saúde, Nésio Fernandes, não está com coronavírus. O resultado do teste negativo saiu na noite desta segunda-feira (20). Nésio coletou material para o exame no domingo após sentir alguns sintomas na sexta-feira (17), como tosse seca, secreção nasal e cansaço.
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Segundo o secretário de Saúde do Espírito Santo, ele optou por realizar o exame por ser profissional de saúde e apresentar sintomas gripais. Ele cumpriu isolamento domiciliar nos últimos dias aguardando o resultado, ficando isolado das filhas e da esposa no quarto.
Com o resultado negativo, Nésio seguirá a rotina normal de reuniões e agendas para combate a pandemia da Covid-19.
No domingo, também teve resultado negativo o teste do governador Renato Casagrande. O motivo da suspeita era o fato de o motorista do governador ter tido diagnóstico positivo de coronavírus no domingo. O funcionário está afastado do trabalho desde quinta (16).