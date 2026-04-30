Caso de diarista encontrada em cova rasa no ES completa um ano ainda sem solução

Laudo Médico
Quando o caso completou quatro meses, a repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, apurou que o laudo do médico legista apontou a causa da morte como indeterminada. O documento também constatou que não houve violência sexual e que, embora o corpo apresentasse hematomas, não foram identificados traumas ou lesões graves capazes de provocar a morte.
Devido ao avançado estado de decomposição em que o corpo foi encontrado, não foi possível realizar exames toxicológicos que indicassem um possível envenenamento. A família ainda espera por respostas.
Relmbre o caso
Corpo encontrado
Requintes de crueldade
Homem preso com arma
“Ele foi autuado por porte ilegal de arma de fogo. Estão sendo realizados levantamentos para ver a participação desse indivíduo, se ele realmente participou desse crime. Estamos analisando as câmeras de monitoramento e também aguardando o laudo cadavérico para verificar as lesões, se foram praticadas com arma branca”, afirmou em entrevista à TV Gazeta, na época.
Como denunciar
Informações que possam contribuir com o trabalho da polícia podem ser repassadas, de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181. Quem preferir, pode denunciar pela internet.
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