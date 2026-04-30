Caso de diarista encontrada em cova rasa no ES completa um ano ainda sem solução

Um ano após o crime, o assassinato da diarista Iraci de Souza Teixeira, de 66 anos, ainda não teve desfecho. Ela desapareceu no dia 26 de abril de 2025, após sair de casa para caminhar, e foi encontrada morta cinco dias depois, com sinais de violência, no bairro Vale Encantado, em Vila Velha. Até hoje, não há suspeitos presos nem respostas para a família.





Procurada, a Polícia Civil informou que o caso ainda se encontra em apuração pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e que, em razão do sigilo das investigações, outros detalhes não serão repassados neste momento.





"As equipes seguem trabalhando de forma comprometida para esclarecer os fatos e oferecer respostas aos familiares. Informações e denúncias podem ser repassadas de maneira anônima por meio do Disque-Denúncia 181", disse a corporação.