Diarista morta em Vila Velha: protesto pede por justiça e segurança em rodovia

Manifestação pede mais segurança em rodovia após assassinato de diarista em Vila Velha Crédito: Diony Silva/TV Gazeta

Um protesto organizado por grupos de ciclismo e corrida de Cariacica marcou as primeiras horas da manhã deste domingo (4). Vestidos de branco e com cartazes que pediam por justiça e segurança, os ciclistas e corredores dedicaram o ato à diarista Iraci de Souza Teixeira, de 66 anos, assassinada em Vila Velha. O corpo da idosa, desaparecida desde 26 de abril, somente foi encontrado no último dia 1º.

Manifestação pede mais segurança em rodovia após assassinato de diarista em Vila Velha Crédito: Diony Silva/TV Gazeta

Conforme apurou a reportagem da TV Gazeta, que acompanhou a manifestação, o grupo saiu do bairro Bela Vista, em Cariacica, com destino ao condomínio onde a diarista morava, no bairro Vale Encantado, em Vila Velha. O ato percorreu a Rodovia Leste-Oeste, local em que a vítima havia sido enterrada em uma cova rasa, feita em um terreno baldio da região.

Um dos principais motivos da manifestação é o pedido de mais segurança para quem usa a via para praticar caminhada, corrida e ciclismo, assim como a diarista Iraci de Souza Teixeira fazia rotineiramente.

Entenda o caso

Iraci de Souza havia desaparecido no dia 26 de abril, após sair de casa, em Vale Encantado, para uma caminhada. A diarista foi fazer a atividade física numa região conhecida como "Reta do Vale", perto da Escola Municipal Joffre Fraga, e não voltou mais. O corpo dela foi encontrado apenas na última quinta-feira (1º), já em estado avançado de decomposição, por um amigo da família que ajudava nas buscas.

As investigações apontaram que o corpo apresentava sinais de agressão. Segundo o investigador Walter Santana, havia afundamento bilateral no crânio, e as mãos e os pés estavam amarrados com uma camisa branca, com os braços para trás.

Uma chave foi encontrada junto ao corpo, mas o cartão de crédito que Iraci levava não foi localizado. Os trabalhos iniciais da perícia, realizados ainda no local onde o corpo foi encontrado, apontaram, segundo o investigador, que provavelmente as lesões foram provocadas por um instrumento contundente.