Despedida de diarista morta em Vila Velha é realizada com caixão fechado

Corpo de Iraci de Souza Teixeira foi encontrado em uma cova rasa em um terreno em Vale Encantado, mesmo bairro onde morava Crédito: Bernardo Bracony

Centenas de amigos e familiares de Iraci de Souza Teixeira, de 66 anos, se reuniram na tarde deste sábado (3) para o velório da diarista, que foi assassinada em Vila Velha . A despedida precisou ser realizada com o caixão fechado devido ao adiantado estado de decomposição em que o corpo foi encontrado na última quinta-feira (1), em uma cova rosa de um terreno em Vila Encantado.

Conforme informações do repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta, o caixão chegou ao cemitério Parque da Paz, na Ponta da Fruta, por volta das 14 horas e o velório durou apenas 45 minutos, também em razão das condições do corpo. Logo depois, foi realizado o enterro.

"É um sentimento de angústia, de tristeza, de muita tristeza, porque levaram um pedaço da gente. Foi tirado um pedaço da gente", desabafou Fábio Teixeira, um dos filhos da diarista, a quem se referia como uma guerreira.

"A minha mãe começou a trabalhar em casa de família. Aí, ela fazia faxina e criou os três filhos sozinha. Quando separou do meu pai, minha irmã mais nova tinha nove meses. Então, criou os três filhos sozinha. A minha mãe fazia faxina, aprendeu a profissão de manicure e com muito esforço, graças a Deus, conseguiu montar o salão. Com muito esforço, muito trabalho. Então, ela era muito guerreira, um exemplo de mulher. Minha mãe sempre foi um exemplo de mulher", ressaltou Fábio, para a TV Gazeta, durante o velório.

Entenda o caso

Iraci de Souza havia desaparecido no último sábado (26) após sair de casa, em Vale Encantado, para uma caminhada. A diarista foi fazer a atividade física numa região conhecida como "Reta do Vale", perto da Escola Municipal Joffre Fraga, e não voltou mais. O corpo dela seria encontrado apenas na quinta-feira, já em estado avançado de decomposição, por um amigo da família que ajudava nas buscas.

As investigações apontaram que o corpo apresentava sinais de agressão . Segundo o investigador Walter Santana, havia afundamento bilateral no crânio, e as mãos e os pés estavam amarrados com uma camisa branca, com os braços para trás.

Uma chave foi encontrada junto ao corpo, mas o cartão de crédito que Iraci levava não foi localizado. Os trabalhos iniciais da perícia, realizados ainda no local onde o corpo foi encontrado, apontaram, segundo o investigador, que provavelmente as lesões foram provocadas por um instrumento contundente.