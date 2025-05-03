Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Despedida de diarista morta em Vila Velha é realizada com caixão fechado

Durante o velório de Iraci de Souza Teixeira, o caixão não pôde ser aberto devido ao estado de decomposição em que o corpo foi encontrado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mai 2025 às 15:40

Publicado em 03 de Maio de 2025 às 15:40

Iraci de Souza Teixeira, conhecida como Graça, estava desaparecida desde a manhã de sábado
Corpo de Iraci de Souza Teixeira foi encontrado em uma cova rasa em um terreno em Vale Encantado, mesmo bairro onde morava Crédito: Bernardo Bracony
Centenas de amigos e familiares de Iraci de Souza Teixeira, de 66 anos, se reuniram na tarde deste sábado (3) para o velório da diarista, que foi assassinada em Vila Velha. A despedida precisou ser realizada com o caixão fechado devido ao adiantado estado de decomposição em que o corpo foi encontrado na última quinta-feira (1), em uma cova rosa de um terreno em Vila Encantado. 
Conforme informações do repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta, o caixão chegou ao cemitério Parque da Paz, na Ponta da Fruta, por volta das 14 horas e o velório durou apenas 45 minutos, também em razão das condições do corpo. Logo depois, foi realizado o enterro.
"É um sentimento de angústia, de tristeza, de muita tristeza, porque levaram um pedaço da gente. Foi tirado um pedaço da gente", desabafou Fábio Teixeira, um dos filhos da diarista, a quem se referia como uma guerreira. 
"A minha mãe começou a trabalhar em casa de família. Aí, ela fazia faxina e criou os três filhos sozinha. Quando separou do meu pai, minha irmã mais nova tinha nove meses. Então, criou os três filhos sozinha. A minha mãe fazia faxina, aprendeu a profissão de manicure e com muito esforço, graças a Deus, conseguiu montar o salão. Com muito esforço, muito trabalho. Então, ela era muito guerreira, um exemplo de mulher. Minha mãe sempre foi um exemplo de mulher", ressaltou Fábio, para a TV Gazeta, durante o velório. 

Entenda o caso

Iraci de Souza havia desaparecido no último sábado (26) após sair de casa, em Vale Encantado, para uma caminhada. A diarista foi fazer a atividade física numa região conhecida como "Reta do Vale", perto da Escola Municipal Joffre Fraga, e não voltou mais. O corpo dela seria encontrado apenas na quinta-feira, já em estado avançado de decomposição, por um amigo da família que ajudava nas buscas. 
As investigações apontaram que o corpo apresentava sinais de agressão. Segundo o investigador Walter Santana, havia afundamento bilateral no crânio, e as mãos e os pés estavam amarrados com uma camisa branca, com os braços para trás.
Uma chave foi encontrada junto ao corpo, mas o cartão de crédito que Iraci levava não foi localizado. Os trabalhos iniciais da perícia, realizados ainda no local onde o corpo foi encontrado, apontaram, segundo o investigador, que provavelmente as lesões foram provocadas por um instrumento contundente.
A Polícia Civil investiga a possível ligação de um homem preso por porte ilegal de arma na última quinta-feira om a morte da diarista. O suspeito foi detido pela Polícia Militar nas proximidades da casa onde a vítima morava.
Segundo o titular da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas, delegado Luiz Gustavo Ximenes, a prisão ocorreu horas após o corpo de Iraci ter sido encontrado em um terreno no final da rua Monte Sinai, próximo à Rodovia Leste-Oeste.

LEIA MAIS 

Diarista foi morta em Vila Velha com requinte de crueldade, diz delegado

Polícia investiga preso com arma perto da casa de diarista morta em Vila Velha

Empregada doméstica encontrada morta em Vila Velha tinha sinais de violência

Corpo de empregada doméstica que estava desaparecida é encontrado em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Governo quer liberar R$ 7 bilhões do FGTS a 10 milhões de trabalhadores, diz ministro
Imagem de destaque
Proteína vegetal: 5 receitas leves e saudáveis para almoço e jantar
Imagem de destaque
Grupo que planejava ataques a policiais é alvo de operação em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados