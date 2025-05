Caso Iraci Teixeira

Empregada doméstica encontrada morta em Vila Velha tinha sinais de violência

Iraci de Souza Teixeira, mais conhecida como Graça, estava desaparecida desde a manhã do último sábado (26); corpo foi encontrado na manhã desta quinta-feira (1º)

O corpo da empregada doméstica Iraci de Souza Teixeira, de 66 anos, tinha sinais de violência, segundo um investigador da Polícia Civil. Ela estava desaparecida desde a manhã do último sábado (26) , quando saiu para caminhar. Iraci foi encontrada morta na manhã desta quinta-feira (1º) em um terreno no final da Rua Monte Sinai, no bairro Vale Encantado, Vila Velha, nas proximidades da Rodovia Leste Oeste e de onde ela morava. >

Segundo a major da Polícia Militar Samiramis Baldotto Silva Lessa, para quem Iraci já prestou serviço, o corpo estava com as mesmas roupas que a empregada doméstica usava quando foi vista saindo de casa. De acordo com o investigador da Polícia Civil Walter Santana, havia sinais de violência no corpo da diarista.>