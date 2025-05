Sinais de embriaguez

Mulher chuta rosto de policial durante blitz e acaba presa em Jardim da Penha

Ainda de acordo com a PM, a mulher se recusou a informar sua identidade e demonstrava comportamento alterado, resistindo à abordagem

Uma mulher de 39 anos foi presa na madrugada desta quinta-feira (1º) após agredir um policial militar com um chute no rosto durante uma abordagem no bairro Jardim da Penha, em Vitória. Segundo apuração da repórter Alice Souza, da TV Gazeta, com policiais militares que estavam na ocorrência, a mulher apresentava sinais de embriaguez e resistiu à abordagem dos agentes. >