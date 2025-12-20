Home
Preso 2° envolvido em morte de mulher que defendeu companheiro durante briga no ES

Thiago Assis Corrêa se apresentou à polícia em Alegre e agora está à disposição da Justiça; crime ocorreu em Itapemirim em novembro

Imagem de perfil de Fabrício Silva

Fabrício Silva

Jornalista / [email protected]

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 17:54

Morgana Caires Corrêa morreu após ataque a tiros em Itapemirim
Morgana Caires Corrêa morreu após ataque a tiros em Itapemirim Crédito: Arquivo pessoal

A Polícia Civil prendeu, neste sábado (20), o segundo suspeito pelo homicídio de Morgana Caires Corrêa, de 34 anos, ocorrido no dia 9 de novembro, na localidade de Joacima, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Thiago Assis Corrêa, que estava foragido da Justiça, foi localizado no município de Alegre e se apresentou espontaneamente à polícia durante as diligências.

Thiago é investigado junto com Franklin Gomes Neto, preso na segunda-feira (15) em Cachoeiro de Itapemirim. Ambos tiveram a prisão decretada pelos crimes de homicídio consumado de Morgana e tentativa de homicídio praticada contra Anderson Cesar Alves Silveira, companheiro da vítima.

O delegado Daniel de Araújo, responsável pela investigação, informou que a prisão foi resultado de um trabalho contínuo de inteligência e diligências de campo realizadas pela equipe da Delegacia de Itapemirim.

O crime ocorreu em uma tarde de domingo, quando Morgana interveio em uma briga entre vizinhos para defender o companheiro. Um dos suspeitos atirou contra Anderson, e Morgana acabou atingida na cabeça. Ela foi socorrida e levada a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Com a prisão de Thiago, a Polícia Civil encerra a captura dos dois principais envolvidos no caso. Ambos seguem à disposição da Justiça e devem responder pelos crimes que levaram à morte de Morgana e à tentativa de homicídio de Anderson.

