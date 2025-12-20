Preso 2° envolvido em morte de mulher que defendeu companheiro durante briga no ES

Sul do ES

Preso 2º envolvido em morte de mulher que defendeu companheiro durante briga no ES

Thiago Assis Corrêa se apresentou à polícia em Alegre e agora está à disposição da Justiça; crime ocorreu em Itapemirim em novembro

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 17:54

Morgana Caires Corrêa morreu após ataque a tiros em Itapemirim Crédito: Arquivo pessoal

A Polícia Civil prendeu, neste sábado (20), o segundo suspeito pelo homicídio de Morgana Caires Corrêa, de 34 anos, ocorrido no dia 9 de novembro, na localidade de Joacima, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Thiago Assis Corrêa, que estava foragido da Justiça, foi localizado no município de Alegre e se apresentou espontaneamente à polícia durante as diligências.

Thiago é investigado junto com Franklin Gomes Neto, preso na segunda-feira (15) em Cachoeiro de Itapemirim. Ambos tiveram a prisão decretada pelos crimes de homicídio consumado de Morgana e tentativa de homicídio praticada contra Anderson Cesar Alves Silveira, companheiro da vítima.

O delegado Daniel de Araújo, responsável pela investigação, informou que a prisão foi resultado de um trabalho contínuo de inteligência e diligências de campo realizadas pela equipe da Delegacia de Itapemirim.

O crime ocorreu em uma tarde de domingo, quando Morgana interveio em uma briga entre vizinhos para defender o companheiro. Um dos suspeitos atirou contra Anderson, e Morgana acabou atingida na cabeça. Ela foi socorrida e levada a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Com a prisão de Thiago, a Polícia Civil encerra a captura dos dois principais envolvidos no caso. Ambos seguem à disposição da Justiça e devem responder pelos crimes que levaram à morte de Morgana e à tentativa de homicídio de Anderson.

