Mulher foi morta ao defender companheiro durante briga em Itapemirim

A mulher que morreu após ser baleada na cabeça em Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo, na tarde do último domingo (9), estava tentando defender o companheiro quando foi atingida por tiro de uma arma de calibre .12. Segundo a Polícia Militar (PM), houve uma discussão entre ele e dois indivíduos, que são irmãos, e um deles efetuou os disparos. O casal foi atingido e Morgana Caires Corrêa não resistiu ao ferimento. O estado de saúde do homem não foi informado.