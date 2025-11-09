Casal é alvo de ataque a tiros e mulher morre no Sul do ES

Uma mulher morreu após um ataque a tiros no bairro Joacima, em Itapemirim, no litoral Sul do Espírito Santo, na tarde deste domingo (9). Segundo a Polícia Militar, um suspeito que estaria em um carro Toyota Corolla cinza, com um semirreboque acoplado, teria atirado contra um casal usando uma arma de calibre .12. O homem ficou ferido no peito e a mulher foi atingida no rosto.