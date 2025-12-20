Suspeito armado

Homem é baleado ao resistir à abordagem policial em Linhares

Ocorrência aconteceu na tarde deste sábado (20) no bairro Aviso; suspeito estava armado e foi socorrido pelo SAMU

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 19:30

Suspeito é baleado durante abordagem policial em Linhares Crédito: Leitor AG

Um homem foi baleado por um policial militar na tarde deste sábado (20) no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, após portar uma arma de fogo e desobedecer a uma ordem de abordagem. A Polícia Militar informou que o caso começou com uma denúncia de que o suspeito estaria armado em um bar da região e se deslocava em uma motocicleta.

Ao chegarem ao local da denúncia, os policiais não encontraram o homem, que seguiu em direção a um campo algumas ruas à frente. No campo, a equipe policial localizou a moto estacionada entre duas casas. Ao se aproximarem, os militares avistaram o suspeito saindo de uma das residências. Foi dada voz de abordagem, mas o homem tentou retornar para o imóvel e, em seguida, sacou uma arma de fogo da cintura.

Diante da ação, um dos policiais efetuou um disparo para repelir a ameaça. O suspeito foi atingido na cabeça e socorrido pelo SAMU ao Hospital Rio Doce, sob escolta policial. Três crianças que estavam próximas no local não se feriram.

A Polícia Militar informou que o homem possuía passagens por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. No local, foi apreendido um revólver calibre 38 com cinco munições, cuja numeração estava raspada. Todo o material foi entregue à Polícia Civil, que continuará as investigações sobre o caso.

