Homem é baleado ao resistir à abordagem policial em Linhares

Ocorrência aconteceu na tarde deste sábado (20) no bairro Aviso; suspeito estava armado e foi socorrido pelo SAMU

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 19:30

Um homem foi baleado por um policial militar na tarde deste sábado (20) no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, após portar uma arma de fogo e desobedecer a uma ordem de abordagem. A Polícia Militar informou que o caso começou com uma denúncia de que o suspeito estaria armado em um bar da região e se deslocava em uma motocicleta.

Ao chegarem ao local da denúncia, os policiais não encontraram o homem, que seguiu em direção a um campo algumas ruas à frente. No campo, a equipe policial localizou a moto estacionada entre duas casas. Ao se aproximarem, os militares avistaram o suspeito saindo de uma das residências. Foi dada voz de abordagem, mas o homem tentou retornar para o imóvel e, em seguida, sacou uma arma de fogo da cintura.

Diante da ação, um dos policiais efetuou um disparo para repelir a ameaça. O suspeito foi atingido na cabeça e socorrido pelo SAMU ao Hospital Rio Doce, sob escolta policial. Três crianças que estavam próximas no local não se feriram.

A Polícia Militar informou que o homem possuía passagens por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. No local, foi apreendido um revólver calibre 38 com cinco munições, cuja numeração estava raspada. Todo o material foi entregue à Polícia Civil, que continuará as investigações sobre o caso.

