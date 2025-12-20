Contratado para matar namorado de adolescente é condenado a 31 anos de prisão no ES

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 17:34
Foi condenado a 31 anos e 6 meses de prisão Marcos Pereira Soares, apontado pela polícia como sendo o homem que assassinou o adolescente Wesley dos Santos Maciel, de 15 anos, a mando do pai da namorada do rapaz, João Luiz Rizzoli, condenado em julho deste ano. O crime ocorreu em dezembro de 2022, em Ecoporanga, na Região Noroeste do Espírito Santo. O julgamento de Marcos aconteceu na sexta-feira (19) pelo Tribunal do Júri do município. A pena será cumprida inicialmente em regime fechado, sem possibilidade de recorrer em liberdade.
O crime teve início em Colatina, onde o adolescente residia. O réu João Luiz Rizzoli, pai da namorada da vítima, não aceitava o relacionamento e, com a ajuda de seu funcionário, Marcos Pereira Soares, preparou uma emboscada. A vítima foi atraída por mensagens enviadas por Marcos, fingindo ser a filha de João, e combinou um encontro.
O adolescente foi sequestrado, algemado com abraçadeiras de plástico e levado de carro até a Serra da Mamona, na zona rural de Ecoporanga, onde foi executado. Os restos mortais do jovem só foram encontrados seis dias depois, em 11 de dezembro, e a identidade confirmada por exame de DNA.
O julgamento de Marcos ocorreu nesta sexta-feira porque, na ocasião da condenação do mandante, João Luiz Rizzoli, em julho de 2025, ele aguardava decisão de um recurso judicial apresentado por sua defesa. João já havia sido condenado a 32 anos de prisão pelo mesmo crime.
O Tribunal do Júri reconheceu que Marcos cometeu homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, além de ocultação de cadáver e contribuição para a prática criminosa.
