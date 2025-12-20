Condenação

Contratado para matar namorado de adolescente é condenado a 31 anos de prisão no ES

Marcos Pereira Soares, que era funcionário do mandante, cumprirá pena em regime fechado pelo homicídio de jovem de 15 anos, ocorrido em dezembro de 2022

Fabrício Silva Jornalista / [email protected]

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 17:34

Fórum Ministro Pereira Sampaio em Ecoporanga, onde ocorreu o julgamento. No destaque, a vítima, Wesley dos Santos Maciel Crédito: Heriklis Douglas / Acervo familiar

Foi condenado a 31 anos e 6 meses de prisão Marcos Pereira Soares, apontado pela polícia como sendo o homem que assassinou o adolescente Wesley dos Santos Maciel, de 15 anos, a mando do pai da namorada do rapaz, João Luiz Rizzoli, condenado em julho deste ano. O crime ocorreu em dezembro de 2022, em Ecoporanga, na Região Noroeste do Espírito Santo. O julgamento de Marcos aconteceu na sexta-feira (19) pelo Tribunal do Júri do município. A pena será cumprida inicialmente em regime fechado, sem possibilidade de recorrer em liberdade.

O crime teve início em Colatina, onde o adolescente residia. O réu João Luiz Rizzoli, pai da namorada da vítima, não aceitava o relacionamento e, com a ajuda de seu funcionário, Marcos Pereira Soares, preparou uma emboscada. A vítima foi atraída por mensagens enviadas por Marcos, fingindo ser a filha de João, e combinou um encontro.

O adolescente foi sequestrado, algemado com abraçadeiras de plástico e levado de carro até a Serra da Mamona, na zona rural de Ecoporanga, onde foi executado. Os restos mortais do jovem só foram encontrados seis dias depois, em 11 de dezembro, e a identidade confirmada por exame de DNA.

Captura de tela de câmera de segurança mostra, segundo a polícia, o momento em que o adolescente passou em uma rua próximo à casa do mandante no dia do desaparecimento, em 5 de dezembro de 2022 Crédito: Polícia Civil

O julgamento de Marcos ocorreu nesta sexta-feira porque, na ocasião da condenação do mandante, João Luiz Rizzoli, em julho de 2025, ele aguardava decisão de um recurso judicial apresentado por sua defesa. João já havia sido condenado a 32 anos de prisão pelo mesmo crime.

O Tribunal do Júri reconheceu que Marcos cometeu homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, além de ocultação de cadáver e contribuição para a prática criminosa.

Cronologia e detalhes do caso:

05 de dezembro de 2022 - Data em que Wesley dos Santos Maciel, de 15 anos, foi visto pela família pela última vez, quando saiu de casa, no bairro Vicente Soella, em Colatina;





- Data em que Wesley dos Santos Maciel, de 15 anos, foi visto pela família pela última vez, quando saiu de casa, no bairro Vicente Soella, em Colatina; 11 de dezembro de 2022 - Corpo em decomposição foi encontrado em Ecoporanga;





- Corpo em decomposição foi encontrado em Ecoporanga; 27 de fevereiro de 2023 - Família do adolescente é comunicada que um exame de DNA feito pela Polícia Científica confirmou que o corpo encontrado em dezembro em Ecoporanga era do adolescente Wesley;





- Família do adolescente é comunicada que um exame de DNA feito pela Polícia Científica confirmou que o corpo encontrado em dezembro em Ecoporanga era do adolescente Wesley; 26 de abril de 2023 - A Delegacia de Ecoporanga e a Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina comunicaram a prisão de João Luiz Rizzoli – pai da namorada da vítima – e de Marco Pereira Soares, que teria sido contratado por João para sequestrar e matar Wesley;





A Delegacia de Ecoporanga e a Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina comunicaram a prisão de João Luiz Rizzoli – pai da namorada da vítima – e de Marco Pereira Soares, que teria sido contratado por João para sequestrar e matar Wesley; As investigações apontaram que Marco teria sequestrado o adolescente no bairro Carlos Germano Naumann, em Colatina, e o levado para a zona rural de Ecoporanga, onde consumou o homicídio;





Na decisão de pronúncia – que encaminha os réus para o júri – a Justiça detalha que o crime de homicídio que se atribui aos réus teria motivação passional, já que a vítima teria se envolvido afetivamente com a filha de João – que não aprovada o relacionamento, o que teria motivado o crime;





O juiz Ronaldo Domingues de Almeida, acrescenta na decisão de pronúncia que todo o desenrolar dos fatos, ou seja, "a relação entre os dois adolescentes, a vida cotidiana das duas famílias e o planejamento do crime teriam se dado na cidade de Colatina" e explica que ação penal apenas tramita na comarca de Ecoporanga porque a vítima teria sido assassinada neste município. Dito de outra forma, a vítima teria sido arrebatada em Colatina e trazida para ser assassinada aqui e por esta razão a competência se fixou neste juízo", explica o magistrado;





A decisão de pronúncia relata detalhes da investigação policial que apontaram que os pais da namorada de Wesley transferiram a adolescente de escola e retiraram seu celular para impedir que ela mantivesse contato com o jovem. O aparelho, segundo o documento, ficava sob a posse do pai da garota, João Luiz Rizzoli;





Segundo a decisão judicial, a quebra de sigilo telemático autorizada pela Justiça revelou que, no dia do desaparecimento de Wesley, os telefones de Marco — apontado como sequestrador e executor — e da namorada da vítima utilizaram a mesma ERB (Estação Rádio Base) no bairro Morada do Sol, e depois no bairro Córrego do Ouro, onde a vítima desapareceu e onde mora João, pai da adolescente e acusado de ser o mandante do crime;





Em depoimento à polícia, Marco alegou que ficou em Colatina até mais tarde e seguiu para Vitória, versão que contraria os dados das ERBs, que indicam deslocamento em direção a Ecoporanga. O último sinal do celular de Marco foi captado a cerca de 15 ou 16 quilômetros do local onde o corpo de Wesley foi encontrado;





A decisão da Justiça relata que a mãe da namorada de Wesley, em depoimento prestado em juízo, afirmou que o marido, João Rizzoli, tomou o celular da filha após descobrir o relacionamento com Wesley. Segundo ela, em dezembro, João teria perdido o aparelho e procurado a operadora para bloquear a linha. No entanto, conforme a decisão, a linha continuou sendo usada até o desaparecimento do adolescente. “Esta informação é relevante, pois torna incontroverso que o genitor, dias antes da morte, se encontrava na posse do celular da filha, meio pelo qual ela (menor) se comunicava com a vítima”, destaca a decisão de pronúncia;





A decisão de pronúncia afirma que a investigação apontou que o pai da namorada de Wesley entregou o celular da filha ao executor do crime, que teria se passado por ela para atrair o adolescente a uma emboscada para sequestrá-lo e assassiná-lo. A vítima teria sido levada até a casa da namorada. A análise dos investigadores se baseia em imagens de duas câmeras de segurança instaladas na região onde mora o réu. Em uma delas, Wesley é visto passando; na outra, logo após a residência, ele já não aparece, o que, segundo a decisão, indica que o adolescente foi atraído para o interior da casa;





A decisão de pronúncia detalha que, durante o trajeto de Colatina para Ecoporanga, momento em que a vítima já estaria sequestrada, o acusado da execução, Marco, fez diversas ligações para o acusado de ser mandante do crime a partir de diferentes municípios, como São Domingos do Norte, Águia Branca e Barra de São Francisco.



