21 anos de prisão

Homem é condenado por morte de açougueiro em crime por causa de herança na Serra

Cleuton Lopes da Silva, de 32 anos, foi morto a tiros na frente de casa em 2020. Breno Azevedo Chaves dirigia o carro usado no crime, em outubro de 2020

Sara Oliveira Repórter / [email protected]

Publicado em 18 de março de 2026 às 09:49

Leilza Lopes de Moraes é acusada de mandar matar o irmão, o açougueiro Cleuton Lopes Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um homem identificado como Breno Azevedo Chaves foi condenado a 21 anos de prisão pelo assassinato do açougueiro Cleuton Lopes da Silva, de 32 anos. Breno, que já estava preso, dirigia o carro usado no crime, em outubro de 2020. O assassinato foi motivado por uma briga de herança entre irmãos. Os mandantes do crime respondem em liberdade.

De acordo com as investigações, Cleuton foi morto a mando da irmã, Leilza Lopes de Moraes, e do cunhado, Flávio Amado de Moraes. Os dois teriam dado R$ 8 mil para os assassinos matarem o açougueiro na frente de casa no bairro no bairro São Marcos, na Serra. O crime teria sido motivado por uma disputa por herança no Maranhão, briga que teria começado após a morte do pai.

Irmã responde em liberdade

Breno Azevedo Chaves é o primeiro envolvido nesse assassinato a ser julgado pela Justiça. O atirador não foi julgado porque foi assassinado em uma outra ocasião, enquanto a irmã e o cunhado do açougueiro ainda não foram julgados porque recorreram da decisão da Justiça que levou os dois ao tribunal do Júri. Os dois respondem em liberdade.

O crime

Cleuton Lopes da Silva foi morto ao chegar do trabalho no bairro São Marcos, na Serra, no dia 20 de outubro de 2020. De acordo com informações da TV Gazeta, na ocasião, o homem tinha acabado de sair do trabalho, em um supermercado da região, e foi para casa de moto. Segundo a polícia, ele foi perseguido por bandidos em um carro. Quando chegou na porta de casa, foi atingido por disparos e morreu.

*Com informações do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta

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