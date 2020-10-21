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Ao sair do trabalho

Açougueiro é assassinado na Serra; polícia investiga disputa por herança

Segundo a polícia, Cleuton Lopes da Silva pode ter sido morto por uma disputa por herança, já que o homem havia registrado boletins de ocorrência por agressão e ameaças contra parentes dele citando uma herança de terras como motivo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 out 2020 às 08:42

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 08:42

Cleuton Lopes da Silva tinha 32 anos e foi morto quando chegava em casa na Serra
Cleuton Lopes da Silva tinha 32 anos e foi morto quando chegava em casa na Serra Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Um açougueiro foi morto ao chegar do trabalho no bairro São Marcos, na Serra, na noite desta terça-feira (20). Cleuton Lopes da Silva tinha 32 anos e foi atingido por um tiro na cabeça e nas mãos. Segundo a polícia, a vítima pode ter sido morta por uma disputa por herança, já que o homem havia registrado boletins de ocorrência por agressão e ameaças contra parentes dele citando uma herança de terras como motivo.
De acordo com informações da TV Gazeta, o homem tinha acabado de sair do trabalho, em um supermercado da região, e foi para casa de moto. Segundo a polícia, ele foi perseguido por bandidos em um carro. Quando chegou na porta de casa, Cleuton foi atingido por disparos e morreu.
No local do crime, a reportagem da TV Gazeta também conversou com testemunhas que confirmam a versão. Populares disseram que ele parou na moto na porta de casa e ligou para a esposa, pedindo para que ela abrisse a porta. Só que antes que ele pudesse entrar, bandidos pararam o carro na frente da casa dele e, de dentro do veículo, o carona começou a atirar. Foram vários disparos e dois tiros acertaram Cleuton. O SAMU foi chamado mas, quando chegou, o açougueiro já estava morto.

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A polícia investiga a possibilidade da vítima ter sido morta por uma disputa por herança, já que ele tinha boletins de ocorrência registrados contra parentes dele por agressão e ameaças, e disse que esses problemas estavam acontecendo por uma disputa por herança de terras em outros estados, no Maranhão e no Pará.
Cleuton não tinha passagens pela polícia. O crime será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa da Serra.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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