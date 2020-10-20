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Pesquisa Ibope

Saúde e segurança são as áreas que mais preocupam eleitores da Serra

Em pesquisa realizada pelo Ibope, 57% dos entrevistados apontaram a saúde como a área mais problemática na cidade. Outros 56% afirmam que a segurança concentra a maior parte dos problemas. Os entrevistados podiam citar mais de uma opção
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 out 2020 às 17:25

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 17:25

Pesquisa Ibope - Eleições 2020 - Serra - segurança e saúde
Saúde e segurança pública são consideradas áreas com mais problemas por eleitores da Serra Crédito: Arno Senoner/Unsplash/Rawpixel.com/Arte Geraldo Neto
A violência e os serviços de saúde na Serra dividem a preocupação dos eleitores da cidade, de acordo com pesquisa Ibope realizada a pedido da Rede Gazeta. Para 57% dos entrevistados, é na área da saúde que está a maior parte dos problemas a serem enfrentados no município. Outros 56% afirmaram ser a segurança pública. 
Os eleitores podiam citar mais de um problema, elencando-os em 1º, 2º e 3º lugares. Por isso, a soma das respostas resulta em mais de 100%. A educação foi a terceira área mais citada, com 29% das menções. Na lista também aparecem geração de empregos, transporte público, trânsito e outros temas. Veja o gráfico abaixo:

DESTA LISTA, DIGA QUAL É A ÁREA EM QUE, NA SUA OPINIÃO, A POPULAÇÃO DE SERRA ESTÁ ENFRENTANDO OS MAIORES PROBLEMAS (EM %):

A Serra ocupou, durante a última década, o topo da lista dos municípios mais violentos do Espírito Santo. Os índices, contudo, caíram nos últimos três anos, retirando a cidade do primeiro lugar desse ranking.
Saúde e segurança são as áreas que mais preocupam eleitores da Serra
Em 2019, a Serra foi vista como um exemplo de ações coordenadas de órgãos públicos para redução de criminalidade. A cidade foi responsável por puxar a queda do número de homicídios no Estado. Foram 978 mortes, o menor índice de homicídios nos últimos 25 anos. 

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Este ano, contudo, os números de assassinatos voltaram a subir no Espírito Santo, assim como o medo da população. Exceto em Cariacica, nas outras três cidades da Grande Vitória, a segurança pública foi citada como a área mais problemática pelos entrevistados da pesquisa Ibope.
No último mês, a Grande Vitória registrou o setembro mais violento dos últimos quatro anos, com alta dos crimes em todas as cidades, inclusive na Serra. Até setembro foram registrados 129 homicídios na cidade, um aumento de 24,03% em relação ao mesmo período do ano passado.
Em relação à saúde, o município, este ano, registrou o maior número de profissionais da área infectados pela Covid-19. No início da pandemia, a Serra apresentou a maior taxa de letalidade na Grande Vitória. A prefeitura chegou a desenvolver uma espécie de barreira sanitária para conter a disseminação do novo coronavírus. Além disso, a Unidade de Pronto Atendimento de Castelândia foi usada exclusivamente para tratamento de pacientes com Covid-19.
A Serra registrava, até esta terça-feira (20), quase 18 mil casos confirmados de Covid-19 e 525 mortes pela doença. Na Grande Vitória, o município tem a segunda maior taxa de letalidade (2,9%), ficando atrás apenas de Cariacica. 

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HOMENS E MULHERES AVALIAM PROBLEMAS DE FORMA DIFERENTE

As duas áreas que dividem a preocupação da população da Serra afeta homens e mulheres de maneira diferente. Para eles, os maiores problemas da cidade estão na segurança pública. Para elas, na saúde.
De acordo com a pesquisa Ibope, 58% dos homens que foram entrevistados colocaram a segurança no topo da lista de preocupação. No caso das mulheres, 55%. Em relação à saúde, 64% delas veem como a área mais problemática. Entre os homens, esse foi um problema apontado por 51%. 

SAÚDE PREOCUPA QUEM TEM MENOR RENDA

A preocupação com a violência é maior conforme o grau de escolaridade e a renda dos entrevistados aumenta.  Dos entrevistados que possuem ensino superior, 77% apontaram a segurança pública como principal problema a ser enfrentado na cidade. Já entre os que cursaram apenas o ensino fundamental, essa é uma preocupação de 50% deles.

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O mesmo acontece entre eleitores de classe mais alta: 68% dos que ganham mais do que dois salários mínimos apontam a segurança como a área mais problemática na cidade. A mesma resposta foi dada por 51% dos entrevistados que declaram receber até um salário mínimo. 
Situação contrária se verifica na saúde. É entre os que mais dependem do serviço público que a área é vista como principal problema.
A saúde foi citada por 59% dos entrevistados que possuem apenas o ensino fundamental. Já entre os que cursaram uma faculdade, as menções chegaram a 51%. Entre o grupo de pessoas que ganha até um salário mínimo, 63% afirmam que esta é a área mais problemática. Enquanto a preocupação atinge 53% daqueles que têm renda superior a dois salários mínimos.

PARA JOVENS, SEGURANÇA É A ÁREA MAIS PROBLEMÁTICA

É entre os jovens que a área de segurança pública foi a mais citada como o principal problema na Serra. Para 75% dos entrevistados que possuem entre 16 e 24 anos, a violência é vista com preocupação. Entre os mais velhos, a área é citada por 54% daqueles que possuem 55 anos ou mais. 
Os mais velhos representam, contudo, o grupo de eleitores que se preocupa mais com os serviços de saúde oferecidos na cidade. 56% que possuem mais de 55 anos apontam este como o principal problema. Entre os jovens de 16 a 24 anos, 48% citaram a área como mais problemática. 

O CENÁRIO ELEITORAL

Na Serra, ainda de acordo com pesquisa Ibope divulgada nesta segunda-feira (19), quem lidera as intenções de voto é o ex-prefeito e atual deputado federal Sergio Vidigal (PDT).

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral do Ibope na Serra foi realizada entre os dias 17 e 18 de outubro de 2020, com 406 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 5 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais com utilização de questionário elaborado de acordo com os objetivos da pesquisa. As pessoas selecionadas para as entrevistas são de acordo com as proporções na população de sexo, grupos de idade, instrução e atividade econômica. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo ES-00149/2020.

Especificações técnicas

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