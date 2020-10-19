Eleições 2020 na Serra: 9 candidatos concorrem à prefeituraCrédito: Luciney Araújo/Arte Geraldo Neto
Ex-prefeito da Serra, o deputado federal Sergio Vidigal (PDT) lidera, com folga, a disputa pela prefeitura da cidade. Ele aparece com 46% das intenções de voto, de acordo com pesquisa realizada pelo Ibope a pedido da Rede Gazeta e divulgada nesta segunda-feira (19).
Em um patamar bem distante aparecem os deputados estaduais Vandinho Leite (PSDB), com 11%, e Bruno Lamas (PSB), com 8%. O vereador Fábio Duarte (Rede), candidato apoiado pelo atual prefeito, Audifax Barcelos (Rede), tem 7%.
A margem de erro da pesquisa é de 5 pontos percentuais, para mais ou para menos. No limite dessa margem, se Vandinho tiver 5 pontos a menos, alçando assim 6%, e Delegado Federal Márcio (MDB), que aparece com 1%, tiver 5 pontos a mais, chegando a 6%, por exemplo, há empate técnico. O empate técnico envolve, ainda no extremo da margem, 6 candidatos.
Esse recorte é na pesquisa estimulada, quando uma lista com os nomes dos candidatos é mostrada aos entrevistados. Na espontânea, quando nenhum concorrente é apresentado previamente aos eleitores, Vidigal é também o nome mais citado. Ele aparece com 30%.
Ibope - Sergio Vidigal lidera disputa para prefeito da Serra
No quesito rejeição, Bruno Lamas e Vandinho Leite não estão nada bem. Eles possuem o maior percentual: 30% cada um. É o percentual de eleitores que dizem que não votariam neles de jeito nenhum. Vidigal, por sua vez, é rejeitado por 24% dos entrevistados.
Em novembro deste ano teremos eleições para prefeito e vereadores. Se a eleição para prefeito de Serra fosse hoje e os candidatos fossem
estes, em quem o(a) sr(a) votaria? (Estimulada)
Vidigal disputa sua sexta eleição para prefeito da Serra e é o único concorrente na disputa que já comandou o Executivo da cidade. Esteve no comando durante três mandatos (1997-2000) (2001-2004) e (2009-2012). Nos dois últimos pleitos municipais, em 2012 e 2016, perdeu no segundo turno para Audifax. Atualmente, ele é deputado federal e exerce seu segundo mandato na Câmara dos Deputados.
O parlamentar e o atual prefeito já foram aliados. Audifax foi secretário de Administração de Vidigal e em 2004 foi lançado pelo deputado federal para sua sucessão na prefeitura. Os dois, contudo, romperam, e desde então têm polarizado a eleição na Serra. Eles têm se revezado no cargo de prefeito na cidade desde 1996.
Audifax está em seu segundo mandato consecutivo e, por isso, não pode tentar reeleição este ano. Ele apoia o candidato Fábio Duarte (Rede) na cidade. Fábio aparece com 7% nas intenções de voto.
Fábio é vereador e exerce seu primeiro mandato. Em 2016, ele se elegeu para a Câmara municipal pelo PDT, partido de Vidigal. Rompeu com o parlamentar e agora vai enfrentá-lo nas urnas.
No início de 2020, o candidato filiou-se à Rede, partido do atual prefeito. Com a máquina pública a seu favor, ele aposta no legado do atual prefeito para impulsionar votos.
DEPUTADOS NA DISPUTA
Três deputados estaduais disputam a cadeira de prefeito na Serra: Bruno Lamas (PSB), Vandinho Leite (PSDB) e Alexandre Xambinho (PL). O tucano aparece liderando a disputa entre os parlamentares, mas todos estão tecnicamente empatados.
Vandinho é o candidato com o apoio de mais partidos, seis no total, incluindo o próprio PSDB. Ele já foi vereador na cidade (2005-2008) e na última eleição municipal, foi vice na chapa encabeçada por Vidigal. Eles saíram derrotados do pleito. O deputado está em seu terceiro mandato na Assembleia.
Colega de Vandinho na Casa Legislativa, Bruno Lamas também foi vereador na cidade. Deixou a Câmara municipal para assumir o cargo de deputado em 2014. Ele é filho da atual vice-prefeita, Márcia Lamas (PSB), e o candidato do partido do governador Renato Casagrande.
Xambinho também foi vereador e já pertenceu ao partido do atual prefeito, a Rede. Atualmente, exerce seu primeiro mandato como deputado estadual. Tem o apoio do ex-senador Magno Malta (PL) na eleição.
Bruno Lamas e Vandinho Leite foram os mais citados pelos eleitores como os candidatos que eles não votariam de jeito nenhum. Eles aparecem com 30% de rejeição cada um. Vidigal, que lidera as intenções de voto, é rejeitado por 24% dos entrevistados. Os menores índices de rejeição são de Gracimeri Gaviorno e Luciana Malini, ambas com 17%.
Dentre estes candidatos a prefeito de Serra, em qual o(a) sr(a) não votaria de jeito nenhum? Mais algum?
EXPECTATIVA DE VITÓRIA
Independentemente de em quem o entrevistado pretende votar, o Ibope também perguntou quem o eleitor avalia que vai ser eleito. Para 58% dos entrevistados, é Vidigal que vai ocupar a cadeira de prefeito na cidade. Outros 11% acreditam que será Vandinho Leite.
Independentemente da sua intenção de voto, na sua opinião, quem será o próximo prefeito de Serra?
Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral
A pesquisa eleitoral do Ibope foi realizada entre os dias 17 e 18 de outubro de 2020, com 406 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 5 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais com utilização de questionário elaborado de acordo com os objetivos da pesquisa. As pessoas selecionadas para as entrevistas são de acordo com as proporções na população de sexo, grupos de idade, instrução e atividade econômica. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo ES-00149/2020.