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Pesquisa Ibope

Casagrande é avaliado como bom ou ótimo por 39% dos eleitores da Serra

Outros 43% dos eleitores da cidade dizem que a gestão do socialista é regular e 15%, que é ruim ou péssima. Na Serra, o governador não se saiu tão bem como em outros municípios da Grande Vitória, de acordo com o Ibope
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 out 2020 às 06:01

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 06:01

Governador Renato Gasagrande recebeu a maior parte de avaliações positivas na Serra
Governador Renato Gasagrande é mais bem avaliado em Vitória, Vila Velha e Cariacica do que na Serra Crédito: Arte Geraldo Neto
Entre os eleitores da Serra que avaliam positiva ou negativamente a administração do governador Renato Casagrande (PSB), os que consideram a gestão como boa ou ótima se destacam: são 39%, de acordo com pesquisa Ibope contratada pela Rede Gazeta.
Nesta segunda-feira (19) foram divulgadas as intenções de voto em relação aos candidatos que disputam a prefeitura da cidade. Mas os eleitores também responderam a uma questão sobre o governo estadual.
Casagrande é avaliado como bom ou ótimo por 39 por cento dos eleitores da Serra
Nesse quesito, 41% dos entrevistados classificaram a gestão como regular, enquanto 16% a avaliaram como ruim ou péssima. A margem de erro é de 5 pontos percentuais para mais ou para menos. 
Já quanto à disputa pela prefeitura, Sergio Vidigal (PDT) saiu na frente, tem a preferência de 46%. Em segundo lugar vem Vandinho Leite (PSDB), com 11%, seguido por Bruno Lamas (PSB), com 8%, e Fábio Duarte (Rede), com 7%.
O prefeito da Serra, Audifax Barcelos (Rede), mantém boa relação com o governador, embora não mais tão próxima politicamente, como há alguns anos. Audifax já foi do PSB. Na última eleição para o governo do Estado, no entanto, o prefeito apoiou a candidatura de Rose de Freitas (então filiada ao Podemos), adversária de Casagrande. Depois, reaproximou-se do ex-governador Paulo Hartung (sem partido), desafeto do socialista. 

COMO O (A) SR (A) CLASSIFICA A ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNADOR RENATO CASAGRANDE ATÉ O MOMENTO? O(A) SR (A) DIRIA QUE ELA ESTÁ SENDO: 

A aprovação de Casagrande reflete o resultado das eleições em 2018, quando ele foi eleito, no primeiro turno, para o governo do Estado. O socialista venceu em 77 municípios e obteve 55,49% dos votos válidos no Espírito Santo. Na Serra, a maior parte dos eleitores votou em Casagrande (52,7%) na última eleição.
Apesar de positivo, o nível de aprovação do governador na Serra é o menor entre os municípios da Grande Vitória. Na Capital, a administração de Casagrande é avaliada como boa ou ótima por 43%; em Vila Velha, esse percentual é de 46%; e em Cariacica, de 47%.

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RESULTADOS

O questionário do Ibope também mostra que Casagrande possui melhor classificação entre mulheres do que entre homens no município da Serra. A avaliação ótima ou boa entre as mulheres ficou em 42%, e entre os homens, 34%. Já a avaliação da administração como ruim ou péssima chegou a 22% entre o público masculino e 11% com o feminino.
Além disso, quanto a idade dos eleitores entrevistados, a avaliação positiva se destaca entre os mais velhos. Entre aqueles com 55 anos ou mais, a aprovação chega a 50%, e entre os que têm de 45 a 54, registra 43%. Já na faixa de 35 a 44 anos é consideravelmente menor, somando 30%. A principal classificação do grupo desta faixa etária ao governo Casagrande foi como regular, que correspondeu a 46%. 
Conforme a renda, a gestão Casagrande registrou os maiores índices de avaliação positiva nos grupos de menor poder aquisitivo em Vila Velha. Entre os eleitores de renda de até 1 salário mínimo a avaliação como ótima ou boa ficou em 43% e a avaliação negativa, em 14%.
Já 34% da população que recebe acima de 2 salários mínimos classificou a administração estadual de forma positiva. Outros 21%, de forma negativa.

APROVAÇÃO DE CASAGRANDE É MAIOR ENTRE APOIADORES DE AUDIFAX

A maioria dos eleitores que avaliaram positivamente a gestão do prefeito Audifax Barcelos (Rede) como ótima ou boa também têm a mesma impressão do trabalho do governador do Estado. Ao todo, 52% dos entrevistados que aprovaram o prefeito aprovaram também Casagrande. Outros 6% gostam da gestão do redista, mas não da administração do socialista.
O Ibope levantou ainda que 18% do grupo que classificou Audifax como ruim ou péssimo aprovou o governador. Outros 33% que reprovam o prefeito também reprovam Casagrande.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral do Ibope na Serra foi realizada entre os dias 17 e 18 de outubro de 2020, com 406 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 5 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais com utilização de questionário elaborado de acordo com os objetivos da pesquisa. As pessoas selecionadas para as entrevistas são de acordo com as proporções na população de sexo, grupos de idade, instrução e atividade econômica. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo ES-00149/2020.

Especificações técnicas

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