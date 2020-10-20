Casagrande é avaliado como bom ou ótimo por 39% dos eleitores da Serra

Governador Renato Gasagrande é mais bem avaliado em Vitória, Vila Velha e Cariacica do que na Serra Crédito: Arte Geraldo Neto

Entre os eleitores da Serra que avaliam positiva ou negativamente a administração do governador Renato Casagrande (PSB), os que consideram a gestão como boa ou ótima se destacam: são 39%, de acordo com pesquisa Ibope contratada pela Rede Gazeta.

Your browser does not support the audio element. Casagrande é avaliado como bom ou ótimo por 39 por cento dos eleitores da Serra

Nesse quesito, 41% dos entrevistados classificaram a gestão como regular, enquanto 16% a avaliaram como ruim ou péssima. A margem de erro é de 5 pontos percentuais para mais ou para menos.

O prefeito da Serra, Audifax Barcelos (Rede), mantém boa relação com o governador, embora não mais tão próxima politicamente, como há alguns anos. Audifax já foi do PSB. Na última eleição para o governo do Estado, no entanto, o prefeito apoiou a candidatura de Rose de Freitas (então filiada ao Podemos), adversária de Casagrande. Depois, reaproximou-se do ex-governador Paulo Hartung (sem partido), desafeto do socialista.

COMO O (A) SR (A) CLASSIFICA A ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNADOR RENATO CASAGRANDE ATÉ O MOMENTO? O(A) SR (A) DIRIA QUE ELA ESTÁ SENDO:

A aprovação de Casagrande reflete o resultado das eleições em 2018, quando ele foi eleito, no primeiro turno, para o governo do Estado. O socialista venceu em 77 municípios e obteve 55,49% dos votos válidos no Espírito Santo. Na Serra, a maior parte dos eleitores votou em Casagrande (52,7%) na última eleição.

RESULTADOS

O questionário do Ibope também mostra que Casagrande possui melhor classificação entre mulheres do que entre homens no município da Serra. A avaliação ótima ou boa entre as mulheres ficou em 42%, e entre os homens, 34%. Já a avaliação da administração como ruim ou péssima chegou a 22% entre o público masculino e 11% com o feminino.

Além disso, quanto a idade dos eleitores entrevistados, a avaliação positiva se destaca entre os mais velhos. Entre aqueles com 55 anos ou mais, a aprovação chega a 50%, e entre os que têm de 45 a 54, registra 43%. Já na faixa de 35 a 44 anos é consideravelmente menor, somando 30%. A principal classificação do grupo desta faixa etária ao governo Casagrande foi como regular, que correspondeu a 46%.

Conforme a renda, a gestão Casagrande registrou os maiores índices de avaliação positiva nos grupos de menor poder aquisitivo em Vila Velha. Entre os eleitores de renda de até 1 salário mínimo a avaliação como ótima ou boa ficou em 43% e a avaliação negativa, em 14%.

Já 34% da população que recebe acima de 2 salários mínimos classificou a administração estadual de forma positiva. Outros 21%, de forma negativa.

APROVAÇÃO DE CASAGRANDE É MAIOR ENTRE APOIADORES DE AUDIFAX

A maioria dos eleitores que avaliaram positivamente a gestão do prefeito Audifax Barcelos (Rede) como ótima ou boa também têm a mesma impressão do trabalho do governador do Estado. Ao todo, 52% dos entrevistados que aprovaram o prefeito aprovaram também Casagrande. Outros 6% gostam da gestão do redista, mas não da administração do socialista.

O Ibope levantou ainda que 18% do grupo que classificou Audifax como ruim ou péssimo aprovou o governador. Outros 33% que reprovam o prefeito também reprovam Casagrande.