Gestão de Audifax é considerada boa ou ótima por 40% dos eleitores da Serra

Audifax Barcelos está no segundo mandato consecutivo como prefeito da Serra. Assim, ele não disputa a reeleição Crédito: Arte Geraldo Neto

Há ainda 2% que não sabem avaliar. A margem de erro da pesquisa é de 5 pontos percentuais para mais ou para menos.

Os eleitores também foram questionados sobre a forma como Audifax vem administrando a Serra. 59% dos entrevistados disseram que aprovam, enquanto 32% responderam que desaprovam e 9% não sabem ou não responderam.

A amostragem faz parte da série de pesquisas da cobertura eleitoral de A Gazeta, que traz o cenário das eleições municipais das maiores cidades do Espírito Santo e uma radiografia do desempenho das administrações dos atuais prefeitos.

Audifax está em seu segundo mandato consecutivo como prefeito e, por isso, não pode tentar a reeleição. Ele apoia o candidato Fábio Duarte (Rede) para sucedê-lo na prefeitura. A aprovação do governo dele, contudo, não tem se convertido em votos para Fábio. Dos eleitores que classificaram a gestão de Audifax como boa ou ótima, apenas 12% disseram que vão votar no candidato do prefeito.

Vidigal e Audifax já foram aliados  o atual prefeito foi secretário de Administração em um dos mandatos de Vidigal na Serra , mas acabaram rompendo e se tornaram rivais nas urnas. Eles disputaram as últimas duas eleições e Audifax levou a melhor. Os dois se revezam na cadeira de prefeito desde 1996

MELHOR AVALIAÇÃO ESTÁ ENTRE PESSOAS MAIS VELHAS E DE CLASSE MAIS ALTA

Audifax aparece bem avaliado na pesquisa em todas as faixas etárias, mas é entre os eleitores mais velhos que ele tem a maior aprovação. Dos entrevistados que possuem 55 anos ou mais, 47% deles classificaram a administração do prefeito como ótima ou boa. Entre os mais jovens, a mesma avaliação foi feita por 38% daqueles que possuem de 16 a 24 anos.

A avaliação também é melhor nas classes mais altas: 41% dos entrevistados que declararam mais de 2 salários classificaram a gestão de Audifax como boa ou ótima. Entre aqueles que ganham até um salário mínimo, esta mesma resposta foi dada por 32% dos entrevistados.