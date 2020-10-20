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Pesquisa Ibope

Gestão de Audifax é considerada boa ou ótima por 40% dos eleitores da Serra

Outros 43% consideram a administração do atual prefeito regular e 15% avaliam como ruim ou péssima. Apoiadores, no entanto, não pretendem votar no candidato apoiado por Audifax
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 out 2020 às 05:30

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 05:30

Ibope Serra
Audifax Barcelos está no segundo mandato consecutivo como prefeito da Serra. Assim, ele não disputa a reeleição Crédito: Arte Geraldo Neto
Atualmente no comando da Prefeitura da Serra e terminando seu segundo mandato, Audifax Barcelos (Rede) tem uma gestão considerada boa ou ótima por 40% dos eleitores da cidade. De acordo com pesquisa Ibope contratada pela Rede Gazeta e divulgada nesta segunda-feira (19), outros 43% avaliam  a administração municipal como regular e apenas 15% disseram ser ruim ou péssima.
Há ainda 2% que não sabem avaliar. A margem de erro da pesquisa é de 5 pontos percentuais para mais ou para menos. 
Os eleitores também foram questionados sobre a forma como Audifax vem administrando a Serra. 59% dos entrevistados disseram que aprovam, enquanto 32% responderam que desaprovam e 9% não sabem ou não responderam.
A amostragem faz parte da série de pesquisas da cobertura eleitoral de A Gazeta, que traz o cenário das eleições municipais das maiores cidades do Espírito Santo e uma radiografia do desempenho das administrações dos atuais prefeitos.
Audifax está em seu segundo mandato consecutivo como prefeito e, por isso, não pode tentar a reeleição. Ele apoia o candidato Fábio Duarte (Rede) para sucedê-lo na prefeitura. A aprovação do governo dele, contudo, não tem se convertido em votos para Fábio. Dos eleitores que classificaram a gestão de Audifax como boa ou ótima, apenas 12% disseram que vão votar no candidato do prefeito. 
Quem se destaca entre os entrevistados que avaliam positivamente a atual administração é Sergio Vidigal (PDT). Ele foi lembrado por 50% das pessoas que consideram Audifax um bom ou ótimo gestor. O parlamentar aparece liderando, com folga, a disputa na cidade, com 46% das intenções de voto. 
Vidigal e Audifax já foram aliados  o atual prefeito foi secretário de Administração em um dos mandatos de Vidigal na Serra , mas acabaram rompendo e se tornaram rivais nas urnas. Eles disputaram as últimas duas eleições e Audifax levou a melhor. Os dois se revezam na cadeira de prefeito desde 1996

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MELHOR AVALIAÇÃO ESTÁ ENTRE PESSOAS MAIS VELHAS E DE CLASSE MAIS ALTA

Audifax aparece bem avaliado na pesquisa em todas as faixas etárias, mas é entre os eleitores mais velhos que ele tem a maior aprovação. Dos entrevistados que possuem 55 anos ou mais,  47% deles classificaram a administração do prefeito como ótima ou boa. Entre os mais jovens, a mesma avaliação foi feita por 38% daqueles que possuem de 16 a 24 anos. 
A avaliação também é melhor nas classes mais altas: 41% dos entrevistados que declararam mais de 2 salários classificaram a gestão de Audifax como boa ou ótima. Entre aqueles que ganham até um salário mínimo, esta mesma resposta foi dada por 32% dos entrevistados. 

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral do Ibope na Serra foi realizada entre os dias 17 e 18 de outubro de 2020, com 406 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 5 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais com utilização de questionário elaborado de acordo com os objetivos da pesquisa. As pessoas selecionadas para as entrevistas são de acordo com as proporções na população de sexo, grupos de idade, instrução e atividade econômica. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo ES-00149/2020.

Especificações técnicas

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