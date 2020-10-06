Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Apoio não "oficial"

Após frustração com outros partidos, PT apoia Vidigal na Serra, mas não coliga

Partido manteve até a última hora conversas com Rede, PSB e PCdoB, em busca de apoio a candidatos petistas em outras cidades da Grande Vitória. Sem sucesso, decidiu apoiar Vidigal, mas apenas extraoficialmente

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 06:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2020 às 06:00
Convenção do PT na Serra: Fernanda Souza candidata a prefeita e 19 candidatos a vereador
Convenção do PT na Serra: partido já havia votado por apoiar Vidigal nas eleições Crédito: Divulgação
O PT da Serra vai apoiar o deputado federal Sergio Vidigal, candidato do PDT na eleição para prefeito no município, mas não vai coligar com o partido. O apoio foi fechado em reunião no último sábado (3) e segue a tendência já deliberada na convenção petista, no dia 21 de setembro. Contudo, nas últimas semanas, a Executiva municipal manteve conversas com outros candidatos.
Segundo o presidente municipal do PT, Miguel Júnior, o partido conversou com candidatos do campo da esquerda, como o deputado estadual Bruno Lamas (PSB), o vereador Fabio Duarte (Rede) e o empresário Eben de Moraes (PCdoB), mas não houve acordo. Assim, o partido preferiu apoiar Vidigal, mas o presidente destaca que, oficialmente, o partido não está coligado.
"Nós conversamos com todos os partidos e discutimos o que seria melhor para a Serra. Escolhemos Vidigal por acreditar que houve uma aliança da esquerda há 24 anos que tirou a cidade de uma posição ruim. O PT inclusive fez parte das gestões do PDT, por isso, optamos por apoiar, mas oficialmente não estamos coligados", afirma Miguel.
O Partido dos Trabalhadores contava como trunfo o tempo maior de TV, por ter eleito a maior bancada de deputados federais em 2018, é a legenda que possui maior tempo de propaganda. Após um pedido de um grupo de partidos para que Serra e Cariacica tivessem seus candidatos exibidos durante o horário eleitoral, a presença do PT nas chapas majoritárias (prefeito e vice) passou a ser mais cobiçada. Contudo, o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) decidiu, na noite desta segunda-feira, rejeitar os pedidos.
PT retirou a candidatura de Fernanda Souza na Serra e buscava articular com outros partidos do campo da centro-esquerda apoio aos candidatos petistas na Grande Vitória: João Coser, em Vitória; e Célia Tavares, em Cariacica. No entanto, em Cariacica o partido coligou apenas com o Solidariedade, enquanto em Vitória, o PT irá para a disputa com chapa puro-sangue.
Fernanda, que foi secretária de Trabalho durante a gestão do atual prefeito Audifax Barcelos (Rede) chegou a ser cogitada como vice tanto de Vidigal, quanto de Fábio Duarte, candidato da Rede.
Questionado, o presidente do partido disse que a decisão em apoiar o PDT na Serra não está relacionada às articulações em outras cidades. "Foi uma decisão exclusiva da Executiva municipal", limitou-se a dizer. Procurado, o PDT informou que o PT não está entre os partidos coligados.

LEIA MAIS SOBRE AS ELEIÇÕES 

Grupo dissidente registra candidatos a prefeito pelo MDB em Vitória e Serra

Candidatos a prefeito da Serra nas eleições de 2020: veja quem são

Quase mil candidatos do ES mudaram declaração de cor para a eleição de 2020

Número de candidatos policiais e militares salta 34% em 4 anos no ES

De zero a R$ 9 milhões: o patrimônio dos candidatos do ES nas eleições 2020

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mercedes-Benz C 180 CGI Coupé 2012 que está sendo oferecido no leilão com valor inicial de R$ 18.355,00
Os itens curiosos do megaleilão de quase 800 veículos do Detran-ES
Imagem de destaque
Fabricante de cosméticos do Espírito Santo constrói fábrica no Sul da Bahia
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 27/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados