Após frustração com outros partidos, PT apoia Vidigal na Serra, mas não coliga

"Nós conversamos com todos os partidos e discutimos o que seria melhor para a Serra. Escolhemos Vidigal por acreditar que houve uma aliança da esquerda há 24 anos que tirou a cidade de uma posição ruim. O PT inclusive fez parte das gestões do PDT, por isso, optamos por apoiar, mas oficialmente não estamos coligados", afirma Miguel.