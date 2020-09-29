Grupo dissidente registra candidatos a prefeito pelo MDB em Vitória e Serra

Candidato Márcio Alves da Silva (MDB), o quarto da esquerda para a direita, foi registrado como candidato a prefeito da Serra Crédito: Divulgação/MDB ES

A disputa interna entre os dois grupos divergentes do MDB no Espírito Santo terminou sem acordo também na realização das convenções partidárias e dos registros de candidaturas nos municípios de Vitória Serra . Após o segmento do partido liderado pelos ex-deputados Lelo Coimbra e Luzia Toledo ter decidido não lançar candidato a prefeito nessas duas cidades, e entrar na coligação de Lorenzo Pazolini (Republicanos), em Vitória, e Vandinho Leite (PSDB), na Serra, o outro grupo, contrário às alianças, fez o pedido de registro de candidatura de forma individual, com chapas puro-sangue nos dois municípios.

Em Vitória, há agora o advogado Fábio Louzada (MDB) como candidato ao cargo de prefeito, com o aposentado Madson Barbosa (MDB) inscrito como vice. Na Serra, foi registrado o delegado federal Márcio Greik (MDB) para disputar a prefeitura, e o vice Eduardo Lima da Silva (MDB).

Como o MDB já havia registrado suas chapas de Vitória e Serra, o partido agora está posição complexa: constando como participante de duas candidaturas a prefeito em cada município, já que agora, além de ter seus candidatos próprios, ainda continua como uma das siglas das coligações de Pazolini e Vandinho. As candidaturas, assim como todas as outras, serão analisadas pela Justiça Eleitoral.

Em regra, os formulários para registro de candidatura devem ser entregues com a cópia da ata da convenção partidária, e o pedido de registro deverá ser assinado pelo presidente do diretório nacional, regional ou municipal, ou outras lideranças previstas na norma específica.

Mas caso o partido político ou a coligação não solicite o registro dos candidatos escolhidos durante a convenção, os próprios candidatos podem fazer o pedido no prazo máximo de 48 horas seguintes à publicação da lista dos candidatos pelo TRE, apresentando o formulário Requerimento de Registro de Candidatura Individual e os documentos. O prazo de registro de candidatura terminou no sábado (26), e as informações foram disponibilizadas pela Justiça Eleitoral.

COMO FOI A ESCOLHA

No caso de Vitória, a convenção do MDB foi realizada em 4 de setembro, em evento virtual presidido por Luzia Toledo, mas a ata foi deixada em aberto. Nessa ata, consta que Fábio Louzada, que era pré-candidato a vereador, disponibilizou também o seu nome como eventual pré-candidato a prefeito. Com o passar dos dias, o MDB fechou aliança com Lorenzo Pazolini, e Lelo e Luzia chegaram, inclusive, a comparecer à convenção do Republicanos. Até que no dia 16 de setembro foi apresentada outra ata, em que o partido formalizou o apoio a Pazolini.

Pelaes entrou na Justiça com uma ação pedindo a anulação da convenção de Vitória, mas ainda não houve decisão. Segundo ele, Fábio Louzada também ingressou com uma representação para questionar porque o partido não colocou o nome dele como opção de pré-candidato para ser votado pelos membros da sigla.

Luzia Toledo (MDB)  de amarelo  e Lelo Coimbra (MDB)  à direita  estiveram na convenção que lançou Lorenzo Pazolini (Republicanos) Crédito: Divulgação/Republicanos

"Agora, o MDB terá que acabar com aquela coligação que fez e anular o acordo. Sem autorização, coligaram com Pazolini. O partido está em intervenção, e Luzia não representa o diretório de Vitória. Lelo é membro da comissão interventora, não é interventor, não tem poder. Quem tem é o Washington Reis (prefeito de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro). Agora, o MDB tem candidato próprio, e vai para a rua, fazer campanha. Precisamos dele para fortalecer a chapa de vereadores, senão não conseguem eleger ninguém. Em Vitória, MDB só teve prefeito na época do Camata, com Hermes Laranja", disse Pelaes.

No caso da Serra, o delegado Márcio Greik também foi questionar na Justiça o direito de ser candidato, após a convenção, realizada no dia 13, não ter dado essa confirmação. Ele disse que teve o direito negado pelo presidente municipal do MDB, Aloísio Santana. "O presidente nem apresentou o meu nome na cédula de votação, simplesmente vetou a minha candidatura e encerrou a reunião. Agora, vou buscar o caminho judicial." Ele também apresentou na Justiça um pedido de impugnação da coligação do MDB, alegando que a convenção teria sido nula.

O presidente municipal da legenda, Aloísio Santana, por sua vez, argumentou que Márcio pediu a candidatura, mas ela foi indeferida pelos dirigentes regionais. Dias depois, o partido anunciou que apoiaria Vandinho.

O QUE DIZ O GRUPO CONTRÁRIO

De acordo com o advogado Sirlei de Almeida, que representa Lelo, os pedidos de registro feitos pelos dois candidatos não têm o aval nem o reconhecimento do partido, e são uma tentativa de fraudar o processo.

"A Justiça não vai autorizar essa candidatura. Eles não foram aprovados em convenção, e o partido já deliberou pelas alianças. Nas convenções de Vitória e Serra, não foi identificado nenhum candidato para a chapa majoritária (de prefeito e vice). A fase de definir coligações venceu no dia 16. Eles fizeram o requerimento, mas tecnicamente não tem como ser deferido pelo juiz eleitoral, porque não preenchem os requisitos", afirmou.

Sirlei declarou ainda que, assim que for intimado, o MDB vai impugnar as duas candidaturas. "Houve manifestação formal do Washington Reis (interventor) sobre o caso da Serra, com dois ofícios por escrito, indeferindo a candidatura. A pré-campanha existe para viabilizar sua candidatura. Não dá direito adquirido para ser candidato. Está havendo uma encenação, um ato doloso de fraudar, de constranger", acrescentou.