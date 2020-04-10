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Conflito interno

MDB do Espírito Santo continua sob intervenção nacional até junho

Decisão do presidente estadual do partido prorrogou a medida, por conta da indefinição da eleição do diretório estadual, que está judicializada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 abr 2020 às 15:15

Publicado em 10 de Abril de 2020 às 15:15

Deputado federal Baleia Rossi, presidente nacional do MDB
Deputado federal Baleia Rossi, presidente nacional do MDB, decidiu prorrogar a intervenção no ES Crédito: Agência Câmara
A direção nacional do MDB decidiu prorrogar por mais 60 dias o mandato da comissão interventora do partido no Espírito Santo. Essa Comissão ficaria na função até o dia 12 de abril, e está na direção estadual do MDB por conta da indefinição sobre as eleições do partido, que foi parar na Justiça. A comissão tem poderes sobre a gestão administrativa e política da sigla, e as filiações de novos membros devem feitas diretamente com a Executiva Nacional.
A decisão de permanecer com a Comissão Interventora é do presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, levando em conta o fato de que ainda há uma disputa judicial sobre a composição do diretório estadual, entre os ex-deputados Lelo Coimbra e Marcelino Fraga, que inscreveram chapas para comandar o partido.
Além disso, Baleia pontuou que ainda há dificuldades enfrentadas pela comissão interventora, especialmente pelo fato de que a sede partidária continua ocupada por terceiro (no caso, Marcelino Fraga), o que ocasionou, inclusive, o ajuizamento de uma ação de reintegração de posse.

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A Executiva nacional cancelou a convenção que elegeu Marcelino, em fevereiro, mas a disputa foi reconhecida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), e Marcelino chegou a tomar posse no partido no dia 10 de março, embora sem ter a chancela da direção nacional.
A decisão de prorrogar o mandato da comissão também considerou a pandemia do novo coronavírus, pois a suspensão dos grandes atos presenciais, nos níveis estadual e municipal, impedem ao menos por agora, a realização de Convenção para escolha do novo Diretório do MDB no Espírito Santo.

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