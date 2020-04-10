MDB do Espírito Santo continua sob intervenção nacional até junho

Deputado federal Baleia Rossi, presidente nacional do MDB, decidiu prorrogar a intervenção no ES Crédito: Agência Câmara

A direção nacional do MDB decidiu prorrogar por mais 60 dias o mandato da comissão interventora do partido no Espírito Santo. Essa Comissão ficaria na função até o dia 12 de abril, e está na direção estadual do MDB por conta da indefinição sobre as eleições do partido, que foi parar na Justiça. A comissão tem poderes sobre a gestão administrativa e política da sigla, e as filiações de novos membros devem feitas diretamente com a Executiva Nacional.

A decisão de permanecer com a Comissão Interventora é do presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, levando em conta o fato de que ainda há uma disputa judicial sobre a composição do diretório estadual, entre os ex-deputados Lelo Coimbra e Marcelino Fraga, que inscreveram chapas para comandar o partido.

Além disso, Baleia pontuou que ainda há dificuldades enfrentadas pela comissão interventora, especialmente pelo fato de que a sede partidária continua ocupada por terceiro (no caso, Marcelino Fraga), o que ocasionou, inclusive, o ajuizamento de uma ação de reintegração de posse.

A Executiva nacional cancelou a convenção que elegeu Marcelino, em fevereiro, mas a disputa foi reconhecida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), e Marcelino chegou a tomar posse no partido no dia 10 de março, embora sem ter a chancela da direção nacional.