MDB nacional cancela eleição do partido no ES e mantém Lelo presidente

Urnas utilizadas em votação na Praça Getúlio Vargas, em Vitória, para escolher comando do MDB no ES Crédito: Vitor Vogas

O Diretório Nacional do MDB determinou o cancelamento da convenção do partido no Espírito Santo , realizada de maneira improvisada com urnas de papelão em Vitória no último domingo (16). Desta forma, o ex-deputado federal Lelo Coimbra (MDB) permanece no comando do MDB no Estado provisoriamente pelos próximos 90 dias.

O comunicado com a decisão da sigla foi divulgada na quarta-feira (19). O documento assinado pelo presidente do partido, o deputado federal Baleia Rossi (MDB), revela que um funcionário da legenda foi enviado ao Espírito Santo para acompanhar a disputa.

O observador relatou o clima de insegurança jurídica por conta da inscrição da chapa, sub judice, do ex-deputado federal Marcelino Fraga (MDB); do número de delegados municipais não homologados pelo partido; e pelas nítidas interferências externas de pessoas não filiadas ao partido.

Houve ainda, segundo o observador, incerteza sobre o número de votantes e a inscrição de diretórios junto à Justiça Eleitoral um dia antes da convenção. Em entrevista ao colunista Vitor Vogas, Lelo acusou o governador Renato Casagrande (PSB) de interferir na eleição e ligar para lideranças do interior, orientando que votassem em Marcelino, a revelia de Coimbra.

O comunicado não fixa a data ou dá qualquer previsão para a realização de novo pleito. De acordo com o documento, a eleição para a executiva estadual está suspensa até que o quadro de incertezas seja estabilizado.

Advogado da chapa de Marcelino Fraga, Luciano Ceotto sustenta que a decisão divulgada por Baleia Rossi não muda o cenário da eleição no Estado e que será o Judiciário, que já julga a validade do pleito com os votos feitos em urnas de papelão, que irá definir quem ficará no comando do partido.

A eleição já está judicializada, o Marcelino aguarda a decisão da Justiça e respeitará o que for decidido. Até a decisão ser tomada, não vamos fazer nada em relação ao comando provisório do partido. Agora, a gente entende que não é da competência do presidente do partido cancelar ou não uma convenção estadual, afirmou.