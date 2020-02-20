Lelo Coimbra perde cargo no governo Bolsonaro, diz revista

Lelo Coimbra (MDB) assumiu secretaria no Ministério a convite do ex-ministro Osmar Terra, exonerado na última semana Crédito: Gabriel Lordêllo

O ex-deputado federal Lelo Coimbra (MDB) vai deixar o cargo de secretário especial do Desenvolvimento Social, do Ministério da Cidadania, por decisão do novo ministro, Onyx Lorenzoni (DEM). A informação é da revista Crusoé, publicada nesta quarta-feira (19).

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Segundo o site da publicação, para substituir Lelo, o novo ministro da Cidadania convidou o procurador da Fazenda Sérgio Queiroz, atual secretário nacional de Proteção Global do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A secretaria é responsável, entre outras funções, por coordenar o programa Bolsa Família

Lelo chegou ao posto pelas mãos do correligionário Osmar Terra (MDB), que perdeu o comando do ministério para Onyx. Ele foi anunciado para o cargo ainda em 2018, antes da posse do atual governo, após não ter sido reeleito para a Câmara dos Deputados.

A exoneração dele ainda não foi publicada no Diário Oficial da União. Nesta quarta-feira, foi publicado no documento um termo aditivo assinado por ele em nome do Ministério.

Na noite de quarta, Lelo Coimbra afirmou para a reportagem de A Gazeta que tinha uma conversa agendada com o ministro Onyx Lorenzoni nesta quinta-feira (20). Depois da reunião, nesta quinta, confirmou a saída. "Considerando que a minha presença no Ministério da Cidadania foi fruto de uma articulação com o ex-ministro Osmar Terra, e após longa conversa com o ministro Onyx, em repassei as informações principais de importância do Ministério que estavam sob a minha responsabilidade, me despedi do ministro Onyx, me colocando à disposição para uma transição com o substituto", declarou, por meio da assessoria.

Desejo sucesso ao Onyx, e sucesso ao Ministério da Cidadania.