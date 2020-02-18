Casagrande rebate Lelo sobre Hartung: 'Não tenho medo de fantasma'

Governador Renato Casagrande anunciou, nesta terça-feira (18), dados sobre a educação no Estado. Depois, atendeu brevemente a reportagem de A Gazeta Crédito: Helio de Queiroz Filho/Secom

O governador Renato Casagrande (PSB) rebateu, nesta terça-feira (18), as declarações do ex-deputado federal Lelo Coimbra sobre supostas interferências do Palácio Anchieta na disputa interna do MDB no Espírito Santo.

Lelo preside a comissão provisória do MDB no Estado e enfrenta o grupo do também ex-deputado Marcelino Fraga numa briga que parece não ter fim. Para Lelo, a mão do governo, por meio de atos do próprio Casagrande, tem pesado em busca de votos para Marcelino. A eleição acabou cancelada pela comissão provisória e o grupo de Marcelino improvisou uma votação com urnas de papelão.

Ainda de acordo com Lelo, aliado de primeira hora de Hartung, o governador quer a ascensão de Marcelino por imaginar que, se Lelo permanecer no comando do MDB, Hartung usará o partido como plataforma contra ele no Espírito Santo.

O Paulo Hartung desencarnou da política capixaba, mas parece que continua sendo o tempo todo um fantasma para o governador. É impressionante como esse fantasma fez com que ele recebesse delegado do MDB no dia em que a população sofria com ataques. O Paulo desencarnou da política do Estado, mas o Renato não desencarnou do Paulo. Eu não sei se isso é paixão ou se é temor. Virou assombração. Ele deve ir dormir pensando no Paulo, ironizou, ainda em declaração à coluna.

O governador, por sua vez, reservou poucas palavras para responder ao emedebista e somente o fez após ser questionado pela reportagem. O secretário de Governo, Tyago Hoffmann, é que foi escalado para tratar do tema. Mas Casagrande rechaçou qualquer interferência no partido alheio: "Não tem por parte do governo nenhuma interferência".

Casagrande atendeu brevemente a reportagem de A Gazeta entre uma agenda e outra após uma coletiva de imprensa em que divulgou dados sobre a educação no Estado. Hartung está sem mandato, decidiu não disputar a reeleição no ano passado.

DISPUTA NO MDB ES

A convenção do MDB-ES, que elegeria o comando do partido no Estado, estava marcada para o último domingo (16). No sábado (15), no entanto, a comissão provisória presidida por Lelo Coimbra publicou um edital cancelando o pleito.

Entre os motivos, insegurança jurídica, uma vez que a chapa de Marcelino concorreria sub judice, por força de decisão liminar (provisória). Ele teve, inicialmente, a candidatura barrada pela comissão, por possuir condenação judicial. O edital, no entanto, também citava "interferências externas".

Urnas utilizadas em votação na Praça Getúlio Vargas, em Vitória, para escolher comando do MDB no ES Crédito: Vitor Vogas