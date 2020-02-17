Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Lelo x Marcelino

Eleição no MDB do ES: briga seguirá na Justiça

Chapa de Marcelino Fraga quer reconhecimento de votação improvisada. Comissão presidida por Lelo Coimbra diz que não valeu

Publicado em 17 de Fevereiro de 2020 às 19:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 fev 2020 às 19:15
Urnas utilizadas em votação na Praça Getúlio Vargas, em Vitória, para escolher comando do MDB no ES Crédito: Vitor Vogas
Após o cancelamento da eleição para escolher quem deve comandar o MDB no Espírito Santo e da votação improvisada realizada por emedebistas ligados ao ex-deputado Marcelino Fraga, a novela vai continuar no Judiciário.
Advogado da chapa de Marcelino, Luciano Ceotto diz que vai à Justiça para que os votos colhidos em urnas de papelão na Praça Getúlio Vargas, no Centro de Vitória, sejam validados e, assim, o grupo ascenda à chefia da legenda no Estado.
"Vamos ao Judiciário para pedir provimento declaratório de legalidade do procedimento e comunicação à Justiça Eleitoral da nova composição do diretório regional", afirmou.  

EDITAL DE CANCELAMENTO

A convenção estadual estava oficialmente convocada, pela comissão provisória presidida pelo também ex-deputado Lelo Coimbra, para o último domingo (16). No sábado (15), no entanto, foi publicado um edital de cancelamento. A decisão foi da própria comissão provisória.

Veja Também

Em discurso, Casagrande brinca sobre Guedes e pede diálogo com opositores

Ministro do TSE mantém condenação do prefeito afastado de Itapemirim

Entre as alegações, insegurança jurídica, uma vez que a chapa de Marcelino concorreria sub judice, por força de decisão liminar (provisória), e também "interferências externas".
Lelo afirmou, nesta segunda-feira (17), ao repórter Rafael Silva, de A Gazeta, que a votação feita pelo grupo de Marcelino não tem validade.
"A comissão eleitoral regional não foi respeitada. Pedimos a impugnação da chapa por motivos de ficha suja, o juiz, liminarmente, derrubou a decisão.  Recorremos ao Tribunal de Justiça e o entendimento foi de que apesar da decisão liminar, a impugnação tem mérito e merecia ser analisada. A eleição teria que ser feita sub judice", narrou.

"PROCEDIMENTO FORA DO PADRÃO"

"Mas o grupo de Marcelino tomou um procedimento fora do padrão. Eles criaram delegados e diretórios, um absurdo, e foram até o cartório para registrar uma reunião de praça que chamaram de convenção, que não tem legalidade nenhuma. Quem pode fazer o registro em cartório é a comissão eleitoral, que tem senha para fazer isso dentro do sistema. O que eles fizeram foi um crime institucional", complementou.
Já Ceotto contesta a validade do edital de cancelamento da convenção. "Que valor tem um ato administrativo da competência de órgão colegiado formado por sete membros, mas praticado num sábado, sem convocação e fora da sede do partido? Respondo, sem medo de errar: nenhum valor jurídico".

Veja Também

Cartórios arrecadaram R$ 216 milhões no ES em 2019. Veja a lista

Prefeito do ES é condenado por ceder servidores e máquinas a empresa

Papo de Colunista: Os dilemas do PT e da economia capixaba

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília
STF retoma julgamento da lei antigênero do ES no próximo mês
Soldador na indústria: setor foi um dos que ajudou a aumentar a arrecadação de ICMS no Espírito Santo
ES tem mais de 5.660 vagas de emprego nesta quarta-feira (22)
Prédios na Orla de Itaparica
O que muda com novas regras do Minha Casa, Minha Vida, que passam a valer nesta quarta (22)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados