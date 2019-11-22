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Chapas de Lelo e Marcelino Fraga se inscrevem para eleição do MDB

Convenção do partido chegou a ser cancelada e disputas internas, inclusive por meio da Justiça, ainda não permitiram que eleição fosse realizada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2019 às 23:45

Publicado em 21 de Novembro de 2019 às 23:45

Chapas de Lelo Coimbra e Marcelino Fraga disputam a presidência do MDB Crédito: Divulgação
Após a decisão judicial da última terça-feira (19), que determinou que caberia ao deputado José Esmeraldo (MDB) publicar o edital de convocação da convenção estadual do MDB, na qual os delegados vão votar para escolher quem vai ser o presidente do partido no estado, duas chapas se registraram até a noite desta quinta-feira (21), quando se encerrava o prazo. Uma delas, o "MDB Independente", é a que tem o ex-deputado e atual representante da sigla, Lelo Coimbra, encabeçando a chapa. A segunda, "Muda MDB", é representada por Marcelino Fraga.
As duas chapas são as mesmas que se inscreveram na última tentativa de eleição do partido no Espírito Santo, em junho. O pleito acabou cancelado pela Executiva nacional sob alegação de interferências externas, e Marcelino teve a candidatura barrada pelo comando estadual, por ferir a cláusula anticorrupção da legenda. Ainda sem ter escolhido um dirigente, a sigla está funcionando como comissão provisória no Estado há quase 90 dias, com Lelo Coimbra à frente.
Cada chapa tem 70 componentes. No dia da eleição, marcada para 29 de novembro, na Assembleia Legislativa, somente os delegados votam. Eles são aproximadamente 80 pessoas. Delegado pela Justiça para ficar a cargo dos demais trâmites da eleição, Esmeraldo afirmou que vai analisar as duas chapas com total lisura. "Quero disputar democraticamente. Não vou puxar para lado nenhum, não vou fazer como eles fazem. Ele deu entrada na chapa e nós aceitamos. Até o sábado faremos a análise. Se houver algum problema, abriremos prazo para acertar", afirmou.
Lelo, como presidente da comissão provisória estadual, também havia publicado um edital para as eleições, e de acordo com o advogado do partido, Sirlei de Almeida, este edital é que deve ser considerado oficial. Ele afirma que Esmeraldo só tem a prerrogativa de cumprir ato que não tenha sido feito pelo comando Estadual, mas no caso da convocação para a convenção, todos foram cumpridos, como a publicação do edital em jornal, a comunicação em cartórios, e outros. "O registro foi feito na sede do partido. Entendo que está em nosso edital", afirma.

CONFUSÃO

Além das disputas pela organização da convenção e da eleição propriamente dita, foi registrada uma confusão com empurrões e xingamentos na sede do MDB durante a tarde desta quinta, entre os advogados Sirlei de Almeida, que representa Lelo, e Luciano Ceotto, que trabalha para Marcelino Fraga.
Ceotto afirma que após ter havido a divulgação de uma decisão judicial, Sirlei começou a fazer provocações contra ele, tentando deixá-lo nervoso, e por isso, reagiu. Já Sirlei declarou que estava debatendo sobre o pagamento da publicação de um edital, e sofreu uma agressão, a qual somente repeliu.

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