Chapas de Lelo e Marcelino Fraga se inscrevem para eleição do MDB

Além das disputas pela organização da convenção e da eleição propriamente dita, foi registrada uma confusão com empurrões e xingamentos na sede do MDB durante a tarde desta quinta, entre os advogados Sirlei de Almeida, que representa Lelo, e Luciano Ceotto, que trabalha para Marcelino Fraga.

Ceotto afirma que após ter havido a divulgação de uma decisão judicial, Sirlei começou a fazer provocações contra ele, tentando deixá-lo nervoso, e por isso, reagiu. Já Sirlei declarou que estava debatendo sobre o pagamento da publicação de um edital, e sofreu uma agressão, a qual somente repeliu.