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Níveis médio e superior

Prefeitura de Vila Velha abre seleção para contratar temporários

Selecionados terão jornada de trabalho que varia de 30 a 40 horas, conforme o cargo. os salários variam de R$ 2.029,84 a R$ 4.272,6

Publicado em 24 de Abril de 2026 às 12:43

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

24 abr 2026 às 12:43
Biblioteca na Escola Padre Humberto, em Vila Velha
Biblioteca da Escola Municipal Padre Humberto, em Vila Velha Prefeitura de Vila Velha / Divulgação

A Prefeitura de Vila Velha está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa a contratação de profissionais do quadro administrativo da Secretaria de Educação do município. Os postos são para cargos de níveis médio e superior. 


Os salários variam de R$ 2.029,84 a R$ 4.272,64, de acordo com a função. 


De acordo com o edital, as chances são para formação de cadastro de reserva para os seguintes postos:

  • Assistente social (nível superior)

  • Bibliotecário (nível superior)

  • Fonoaudiólogo (nível superior)

  • Nutricionista (nível superior)

  • Psicólogo (nível superior)

  • Regente de banda (nível médio)

  • Secretário escolar (nível médio)

  • Tradutor e intérprete da língua de sinais (nível médio)


As inscrições podem ser feitas até as 9 horas do 29 de abril, no endereço eletrônico da prefeitura. 

A seleção dos candidatos será feita por meio de análise de títulos (qualificação profissional e experiência), protocolo de processo eletrônico para apresentação de documentos e escolha de vaga. Para o cargo de tradutor e intérprete da língua de sinais, também haverá prova prática.


Os contratos terão vigência de até 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período, conforme critérios da prefeitura. 




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