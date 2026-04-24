Prefeitura de Vila Velha abre seleção para contratar temporários

A Prefeitura de Vila Velha está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa a contratação de profissionais do quadro administrativo da Secretaria de Educação do município. Os postos são para cargos de níveis médio e superior.





Os salários variam de R$ 2.029,84 a R$ 4.272,64, de acordo com a função.





De acordo com o edital, as chances são para formação de cadastro de reserva para os seguintes postos:

Assistente social (nível superior)

Bibliotecário (nível superior)

Fonoaudiólogo (nível superior)

Nutricionista (nível superior)

Psicólogo (nível superior)

Regente de banda (nível médio)

Secretário escolar (nível médio)

Tradutor e intérprete da língua de sinais (nível médio)





As inscrições podem ser feitas até as 9 horas do 29 de abril, no endereço eletrônico da prefeitura.



A seleção dos candidatos será feita por meio de análise de títulos (qualificação profissional e experiência), protocolo de processo eletrônico para apresentação de documentos e escolha de vaga. Para o cargo de tradutor e intérprete da língua de sinais, também haverá prova prática.

Os contratos terão vigência de até 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período, conforme critérios da prefeitura.









