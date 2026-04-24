Prefeitura de Vila Velha abre seleção para contratar temporários

A Prefeitura de Vila Velha está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa a contratação de profissionais do quadro administrativo da Secretaria de Educação do município. Os postos são para cargos de níveis médio e superior.
Os salários variam de R$ 2.029,84 a R$ 4.272,64, de acordo com a função.
De acordo com o edital, as chances são para formação de cadastro de reserva para os seguintes postos:
Assistente social (nível superior)
Bibliotecário (nível superior)
Fonoaudiólogo (nível superior)
Nutricionista (nível superior)
Psicólogo (nível superior)
Regente de banda (nível médio)
Secretário escolar (nível médio)
Tradutor e intérprete da língua de sinais (nível médio)
A seleção dos candidatos será feita por meio de análise de títulos (qualificação profissional e experiência), protocolo de processo eletrônico para apresentação de documentos e escolha de vaga. Para o cargo de tradutor e intérprete da língua de sinais, também haverá prova prática.
Os contratos terão vigência de até 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período, conforme critérios da prefeitura.