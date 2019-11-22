'Não é adequado', avalia Casagrande sobre a PEC da Eleição da Assembleia

Governador Renato Casagrande (PSB) avaliou projeto como inadequado Crédito: Hélio Filho/Secom

A minha opinião eu já manifestei pelo presidente. Mas eu também disse a ele que esse é um assunto da Assembleia. É um tema que os parlamentares é que têm que debater e discutir. A minha opinião é que não é adequada essa medida, mas é um assunto realmente de interesse do Legislativo, afirmou, questionado pela reportagem de A Gazeta, no Palácio Anchieta.

Também na terça-feira, começaram a tramitar na Casa uma Proposta de Emenda à Constituição Estadual e um Projeto de Lei Complementar enviados pelo governo do Estado que tratam da previdência dos servidores, para adequar à realidade local o que já foi definido pelo Congresso Nacional.

Depois disso, a Assembleia convocou uma série de sessões extras : três na última quarta, e duas no dia 26. Casagrande ponderou que não teme que haja prejuízo às discussões. Não contamina o debate da Previdência, são assuntos diferentes, e mesmo que tramitem no mesmo tempo, espero que não tenha interferência, disse.

O PROJETO

A PEC da Antecipação da Eleição pretende deixar em aberto a data de eleição para a presidência da Assembleia, que hoje é obrigatoriamente no dia 1º de fevereiro. A próxima, desta forma, seria somente em 2021. Mas como antes há as eleições de 2020, na qual vários deputados podem se eleger para as prefeituras, e portanto deixar a Casa, abrindo a vaga para seus suplentes, isso poderia ameaçar uma eventual nova candidatura de Musso à reeleição. Ele, por enquanto, não admite a intenção.