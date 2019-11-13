Governo pede, mas Erick Musso não garante pressa na reforma da Previdência

Erick Musso expressou lealdade a governador Renato Casagrande Crédito: Assembleia Legislativa

"A partir do momento que for protocolado, os deputados vão debater a matéria", disse. Questionado se garantiria a aprovação ainda em 2019, disse apenas que a tramitação acontecerá "conforme manda o regimento".

Durante o almoço com o governador, segundo outros deputados, Erick Musso também não sinalizou empenho ou falta dele para a aprovação das matérias.

Ao todo, 23 dos 30 deputados compareceram ao Palácio Anchieta. Para que uma PEC seja aprovada são necessários 18 votos. Entre os ausentes, alguns dos mais críticos ao governo, como Capitão Assumção (PSL), Lorenzo Pazolini (sem partido) e Vandinho Leite (PSDB).

ELEIÇÃO DA MESA

Atual presidente, ele seria o principal beneficiado. O assunto não fez parte do encontro entre deputados e governador nesta quarta, ao menos na parte em que a maioria do grupo esteve junta.