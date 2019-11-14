Salário de servidor do ES terá desconto de 14% para pagar Previdência

IPAJM é o Instituto de Previdência do Estado Crédito: Vitor Jubini

O aumento da alíquota de contribuição dos servidores do Estado de 11% para 14%, segundo estimativas do governo, vai incrementar a arrecadação previdenciária em R$ 815 milhões em 10 anos.

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A proposta terá uma função apenas protocolar, ou seja, tem a finalidade de cumprir os percentuais de recolhimento previdenciário determinados na Emenda à Constituição Federal, a reforma da Previdência nacional, promulgada na terça-feira (12) pelo Congresso . O texto obriga Estados e municípios com rombo previdenciário de elevarem a alíquota para no mínimo 14%

Os novos itens que integram a Constituição nacional também dizem que nenhum ente da federação poderá ter um percentual de desconto nos vencimentos dos funcionários públicos menor do que o praticado pelo governo federal.

Num primeiro momento, o governo do Estado descarta adotar a progressividade nas alíquotas, a mesma que será aplicada ao funcionalismo da União . As alíquotas para esses servidores variam de 7,5% (para quem ganha até um salário mínimo) e alcança 22% para quem tem remuneração superior a R$ 39 mil.

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Apesar de prever na PEC estadual 221/2019, a possibilidade de um dia adotar o modelo, segundo o procurador-geral do Estado, Rodrigo de Paula, a adoção da alíquota única para toda a categoria estadual foi uma decisão do governador.

O texto enviado permite que futuro gestores possam aplicar a progressividade sem a necessidade de mexer na Constituição. A princípio, não há interesse do atual governo de aplicar o recurso, explica.

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De acordo com o procurador-geral, o Estado não chegou a fazer estimativas sobre a viabilidade econômica de estabelecer uma cobrança escalonada para os servidores estaduais. Como muitos têm salários baixos, pode ser que o modelo não tivesse um efeito positivo na arrecadação, acrescenta.

Na União, o modelo foi adotado como método de "justiça social" para corrigir distorções, já que os mais pobres pagavam o mesmo valor que os mais ricos.