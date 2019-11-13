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Poupança no longo prazo

Reforma da Previdência do ES vai trazer economia de R$ 3 bi em 10 anos

Projetos que mudam concessão de aposentadoria do funcionalismo serão enviados na tarde desta quarta-feira à Assembleia Legislativa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2019 às 15:31

Publicado em 13 de Novembro de 2019 às 15:31

Procurador-geral do ES, Rodrigo de Paula, em entrevista sobre a nova Previdência do ES Crédito: Siumara Gonçalves
Os projetos que compõem a reforma da Previdência dos servidores do Espírito Santo, se aprovados sem alterações pela Assembleia Legislativa, vão promover uma economia de R$ 3 bilhões em dez anos aos cofres estaduais.
A proposta eleva a idade mínima de aposentadoria dos servidores do Estado e estabelece 65 anos para homens e 62 anos para as mulheres.

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As estimativas foram divulgadas pelo procurador-geral do Estado, Rodrigo de Paula, em coletiva à imprensa, após a apresentação da proposta de reformulação previdenciária aos deputados estaduais.
Os textos que estabelecem as novas regras serão finalizados nesta tarde pelo governo para serem enviadas até o final do dia ao Legislativo.
Com informações de Natalia Bourguignon e Vinícius Valfré

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