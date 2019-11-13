Reforma da Previdência do ES vai trazer economia de R$ 3 bi em 10 anos

Procurador-geral do ES, Rodrigo de Paula, em entrevista sobre a nova Previdência do ES Crédito: Siumara Gonçalves

Os projetos que compõem a reforma da Previdência dos servidores do Espírito Santo , se aprovados sem alterações pela Assembleia Legislativa, vão promover uma economia de R$ 3 bilhões em dez anos aos cofres estaduais.

As estimativas foram divulgadas pelo procurador-geral do Estado, Rodrigo de Paula, em coletiva à imprensa, após a apresentação da proposta de reformulação previdenciária aos deputados estaduais.

Os textos que estabelecem as novas regras serão finalizados nesta tarde pelo governo para serem enviadas até o final do dia ao Legislativo.