Mudanças no cálculo de aposentadorias e pensões estarão em outro texto

Governador Renato Casagrande se reúne com deputados para discutir a reforma da Previdência do Espírito Santo Crédito: Helio Filho/Divulgação

O Procurador-Geral do Estado, Rodrigo de Paula, não adiantou detalhes sobre o que está por vir no terceiro projeto, mas afirmou que a diretriz do governo é reproduzir o que está previsto para os servidores federais.

Se a proposta que será enviada pelo Executivo estadual repetir as mesmas regras da reforma que foi promulgada pelo Congresso Nacional nesta semana, os servidores do Estado podem ter mudanças significativas no cálculo do benefício.

Atualmente, essa conta é feita com base na média aritmética de 80% dos maiores salários do trabalhador. A nova regra determina que o cálculo deve ser feito com base em 100% dos vencimentos.

Quanto às pensões, a reforma federal determinou que o pensionista receba 60% dos rendimentos da pessoa que morreu, mais 10% para cada dependente.

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Atualmente, no Estado, caso o salário ou aposentadoria do servidor que morreu seja de até R$ 4,6 mil, o favorecido pela pensão recebe o valor integral. Caso seja maior, esse valor é acrescido de 70% da parte excedente.

O QUE JÁ FOI ENVIADO

Já o Projeto de Lei Complementar aumentou de 11% para 14% a alíquota de contribuição para todos os servidores ativos.