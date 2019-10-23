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É servidor federal? Calcule o desconto da Previdência no seu salário

Ferramenta do governo federal mostra como será a aplicação das novas alíquotas após a reforma da Previdência entrar em vigor

Publicado em 23 de Outubro de 2019 às 11:04

Publicado em 

23 out 2019 às 11:04
A nova Previdência aprovada nesta terça-feira (22) no Senado vai mudar a forma de contribuição dos servidores federais assim como dos trabalhadores da iniciativa privada. Para o funcionalismo público, as alíquotas serão progressivas e vão variar de 7,5% até 22%. O desconto máximo efetivo, no entanto, será de 16,76%. 
Ferramenta do governo federal permite simular o desconto tanto para servidor quanto dos segurados do INSS. Confira:
Se a reforma for promulgada ainda em outubro, os novos descontos vão começar em fevereiro do ano que vem. Mas se a PEC entrar em vigor apenas em novembro, as novas alíquotas vão passar a ser cobradas em março de 2020.

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