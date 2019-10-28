IPAJM: instituto de previdência dos servidores do Estado Crédito: Vitor Jubini/Arquivo

Os servidores estaduais do Espírito Santo terão aumento na alíquota de contribuição à Previdência sobre os salários. Em vez dos 11% cobrados atualmente, o valor passará a ser de 14% . Isso porque, por lei, os percentuais estaduais precisam ser iguais aos da União. Como deve espelhar o modelo federal, a taxa pode ter progressão, mas o governo do Estado ainda analisa a possibilidade. Sem essa definição, a princípio todos vão pagar o mesmo percentual independente do salário.

A contribuição previdenciária é tributo e, portanto, só pode ser alterada por lei, explica o procurador-geral do Estado, Rodrigo Francisco de Paula.

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A ideia do governo do Estado é fatiar a discussão da Previdência estadual em duas propostas: uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC), que vai tratar da criação de uma idade mínima, e um Projeto de Lei Complementar, que vai prever aumento da contribuição previdenciária dos servidores estaduais.

Your browser does not support the audio element. Previdência do ES - alíquota será de 14% e governo estuda progressão

O que governador tem dito é que vai reproduzir o quanto for possível o que foi aprovado para servidores federais, afirmou o procurador-geral, sem dar mais detalhes.

Segundo a reforma nacional, que vale tanto para servidores federais quanto para trabalhadores da iniciativa privada, a idade mínima para aposentar no Brasil será de 65 anos para homens e 62 para mulheres . O mesmo deve constar na proposta do Executivo estadual. Atualmente, a idade mínima no serviço público capixaba é de 60 anos para homens e 55 para mulheres.

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PROGRESSIVA

Questionado se o Executivo estadual também pretende propor alíquotas diferentes para as diversas faixas de renda, o procurador-geral afirmou que isso está em estudo e que ainda não há definição sobre o tema.

Pode ou não haver progressividade. Por enquanto, dentre as discussões que estão sendo feitas, a preocupação maior é quanto às regras de transição, para quem já atua como servidor. Esse é o ponto de maior discussão, disse. As regras de transição constarão no Projeto de Lei Complementar, junto às alterações na contribuição previdenciária.