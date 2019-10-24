Saiba quando começam a valer as novas regras da Previdência

Tempo e contribuição: maioria das regras começa a vigorar já na data da publicação Crédito: Pixabay

No entanto, embora a maioria das regras comece a vigorar já na data da publicação - como a idade mínima para aposentadoria , por exemplo - algumas mudanças no sistema previdenciário só serão sentidas pelos trabalhadores cerca de quatro meses depois. É o caso das novas alíquotas (percentual descontado de INSS do contracheque).

Isso porque o texto da PEC da reforma da Previdência prevê que os artigos que tratam de questões tributárias, ou seja, pagamento e recolhimento de impostos, só vigorem a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao da data de publicação. Caso a promulgação e publicação ocorra ainda em novembro, as novas alíquotas começarão a ser cobradas em março de 2020.

Segundo o advogado previdencialista e advogado do Sindicato Nacional dos Aposentados Rafael Vasconcelos, a legislação atual exige que haja um tempo mínimo quando são feitas mudanças que envolvem tributos. É uma questão de ordem tributária. Órgãos como o INSS terão que fazer transição em seus sistemas. As empresas também precisam de um tempo para se se ajustarem, já que a dedução é feita na folha de pagamento, esclarece.

O especialista afirma que, na legislação, esse hiato se chama anterioridade nonagesimal: é a exigência de no mínimo 90 dias entre a promulgação de uma lei que altera tributos e o início da vigência da alteração.

Caso a promulgação ocorra ainda em novembro, já em março de 2020 servidores públicos e trabalhadores da iniciativa privada com salários mais altos pagarão mais à Previdência Social. Já quem ganha até R$ 2,5 mil mensais terá um alívio em seus salários, já que a alíquota de contribuição ficará menor para essas faixas de renda com a aprovação da reforma da Previdência.