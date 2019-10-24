Fachada do INSS em Vitória Crédito: Fábio Vicentini

Your browser does not support the audio element. Aposentados e pensionistas também são afetados pela nova Previdência

As novas regras não poderão retirar benefícios que já foram concedidos, mas vão impactar aposentados que venham a receber pensões no futuro ou pensionistas que se aposentem após o início da vigência do novo texto da Previdência.

Atualmente, quem acumula mais de um benefício - pensão por morte e aposentadoria, por exemplo - recebe 100% dos dois. Daqui para frente não será mais assim, afirma o secretário geral do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, Diego Cherulli

Pela nova regra, Cherulli explica, o beneficiário terá que escolher um dos recursos para receber . Isso significa que um aposentado que venha a ter direito a uma pensão por morte, por exemplo, terá que escolher entre receber integralmente a aposentadoria ou a pensão. O segurado poderá optar pelo que for mais vantajoso para ele. O outro benefício será pago parcialmente, variando entre 80% a 10% do valor. Quanto mais alto o valor do benefício, mais perda ele vai sofrer, diz.

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O valor da pensão será acrescido de dez pontos percentuais para cada dependente que o beneficiário tiver, não podendo ultrapassar 100%. A pensão por morte só será paga integralmente se o trabalhador morrer em acidente ou doença relacionados à função ou se ele deixar dependente com deficiência mental ou física grave.

Outra mudança apresentada pela nova Previdência e considerada positiva pelo especialista é a limitação da acumulação de benefícios. Atualmente, decisões judiciais autorizam que a soma de pensão e aposentadoria de alguns funcionários do alto escalão ultrapassem o teto geral, que é o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal (R$ 39,2 mil). A reforma põe um ponto final nisso, afirma Cherulli.

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