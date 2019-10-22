Guia da Previdência: idade mínima de aposentadoria é de 62 e 65 anos

A reforma da Previdência foi aprovada nesta terça-feira (22) pelo Senado. O ponto principal da mudança é a criação de uma idade mínima de aposentadoria. Ao final do tempo de transição, deixa de haver a possibilidade de aposentadoria por tempo de contribuição. A idade mínima de aposentadoria será de 62 anos para mulheres e de 65 para homens tanto para a iniciativa privada quanto para servidores.