Guia da Previdência: idade mínima de aposentadoria é de 62 e 65 anos

A reforma da Previdência foi aprovada nesta terça-feira (22) pelo Senado. O ponto principal da mudança é a criação de uma idade mínima de aposentadoria. Ao final do tempo de transição, deixa de haver a possibilidade de aposentadoria por tempo de contribuição. A idade mínima de aposentadoria será de 62 anos para mulheres e de 65 para homens tanto para a iniciativa privada quanto para servidores.
Outra alteração substancial está na forma de cálculo do benefício que o aposentado vai receber. Pelas novas regras, o valor da aposentadoria será calculado com base na média de todo o histórico de contribuições do trabalhador. Antes, eram descartadas 20% das contribuições mais baixas. Veja abaixo outros pontos importantes da reforma: