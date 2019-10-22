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Guia da Previdência: idade mínima de aposentadoria é de 62 e 65 anos

Reforma da Previdência aprovada no Senado agora terá que ser promulgada para começar a valer. Saiba as principais mudanças

Publicado em 22 de Outubro de 2019 às 14:41

Publicado em 

22 out 2019 às 14:41
Agência do INSS, em Vitória, no Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini
A reforma da Previdência foi aprovada nesta terça-feira (22) pelo Senado. O ponto principal da mudança é a criação de uma idade mínima de aposentadoria. Ao final do tempo de transição, deixa de haver a possibilidade de aposentadoria por tempo de contribuição. A idade mínima de aposentadoria será de 62 anos para mulheres e de 65 para homens tanto para a iniciativa privada quanto para servidores.
Outra alteração substancial está na forma de cálculo do benefício que o aposentado vai receber. Pelas novas regras, o valor da aposentadoria será calculado com base na média de todo o histórico de contribuições do trabalhador. Antes, eram descartadas 20%  das contribuições mais baixas. Veja abaixo outros pontos importantes da reforma: 

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