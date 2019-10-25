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Encontro de Lideranças

Previdência: ES quer idade mínima e alíquota de 14% para servidor

Governador Renato Casagrande explica que reforma previdenciária no Estado será desagregada em um projeto lei e uma Proposta de Emenda à Constituição Estadual que serão enviados após a promulgação da PEC federal

Publicado em 25 de Outubro de 2019 às 16:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2019 às 16:48
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), no Encontro de Lideranças Crédito: Carlos Alberto Silva
O governo do Estado vai enviar a reforma da Previdência à Assembleia Legislativa do Espírito Santo de forma desagregada. Serão dois projetos diferentes. O primeiro será a Proposta de Emenda à Constituição Estadual (PEC) que vai estabelecer a idade mínima para a aposentadoria dos servidores estaduais de todos os Poderes. A segunda peça será um projeto de lei que vai aumentar de 11% para 14% as alíquotas de contribuição do funcionalismo estadual.
Segundo o governador, as regras de transição serão enviadas também no PL. A ideia é evitar que todos os pontos da Previdência precisem estar na Constituição do Estado.
As informações foram reveladas pelo governador Renato Casagrande (PSB) no Encontro de Lideranças Pedra Azul realizado nesta sexta-feira (25) até domingo (27) pela Rede Gazeta em parceria com os grupos Águia Branca, Cepemar e Unimed Vitória.

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