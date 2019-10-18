Renato Casagrande é o governador do Espírito Santo Crédito: Ricardo Medeiros | A Gazeta

Dizem que o partido fechou questão contra a reforma proposta pelo governo federal e aprovada pelos congressistas. O pedido foi elaborado pela Pública/ES, entidade que reúne sindicatos de servidores do Estado.

"(Casagrande) vem defendendo veementemente e de forma aberta que a reforma da Previdência alcance o Espírito Santo, ou seja realizada pelo próprio Estado, contrariando completamente os comandos do diretório nacional e indo na contramão de seu eleitorado, que acreditou num posicionamento diferente quanto a referida matéria", frisa o ofício.

Your browser does not support the audio element. Sindicatos pedem punição do PSB a Casagrande por reforma da Previdência

AS DIFERENÇAS

O presidente do PSB nacional, Carlos Siqueira, está em viagem ao Norte do país e não tomou conhecimento sobre o ofício dos servidores do Espírito Santo. Por outro lado, frisou que o PSB não é contra reformar regimes previdenciários. Apenas posicionou-se contra ao projeto enviado pelo governo federal.

"Nunca negamos a necessidade de se fazer uma reforma da Previdência, nem no âmbito do sistema dos servidores públicos. O que discordamos foi do conteúdo dessa reforma aprovada. Ao invés de combater privilégios, ela prejudica os mais pobres. Mas não posso comentar um documento que não vi", afirmou à reportagem.

O presidente do PSB no Espírito Santo, Carlos Rafael, também declarou que o partido não é contra mudar regras previdenciárias.

"A minha avaliação é a de que o PSB fez apontamentos com relação ao regime geral. E não se opõe ao debate do regime próprio. E o governador sempre declarou apoio aos servidores, mas que as regras sejam as mesmas para todos os níveis. O PSB era contra aquela previdência feita pelo governo federal. Marcou posição em defesa da sociedade brasileira, mas é a favor do debate sobre o regime próprio", disse.