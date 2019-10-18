Judiciário e Legislativo apoiam reforma da Previdência do ES

Palácio Anchieta: reunião foi no gabinete do governador Crédito: Marcelo Prest/Arquivo

O Judiciário, o Legislativo, o Ministério Público do Estado e o Tribunal de Contas do Espírito Santo aprovaram a iniciativa do governador Renato Casagrande de propor uma reforma da Previdência estadual, antes da aprovação da PEC paralela no Congresso - que busca incluir Estados e municípios na reforma nacional. Os chefes dos Poderes capixabas se reuniram na manhã desta sexta-feira (18) no Palácio Anchieta para discutir os termos do projeto que será enviado à Assembleia Legislativa até o fim de outubro.

"Entre todos os chefes dos poderes há um senso da necessidade de se fazer a reforma. Só esse ano, teremos que aportar quase R$ 2,5 bilhões para Previdência, e isso só aumenta ao longo do tempo", afirmou o procurador-geral do Estado, Rodrigo Francisco de Paula.

Segundo o governador, o Congresso ainda não deu sinais de que conseguirá aprovar a PEC paralela ainda este ano. Por isso a decisão de enviar projeto próprio à Assembleia

De acordo com o procurador-geral, durante o encontro foram apresentadas projeções com e sem a reforma. O estudo foi feito pelo grupo de trabalho de Previdência do Estado. "Mesmo com a reforma, não vamos zerar o déficit porque ele é muito grande. Mas com certeza haverá um impacto no valor do aporte que o Estado faz", afirmou sem, no entanto, citar quanto seria economizado.

O procurador-geral também não deu detalhes sobre quais serão as novas regras propostas, mas reiterou que a intenção do governo é "reproduzir no nível estadual a reforma que está sendo aprovada no Congresso". Atualmente, a regra geral para aposentadoria de servidores diz que homens podem se aposentar aos 60 anos de idade e com 35 anos de contribuição, e que as mulheres se aposentam aos 55 anos de idade e com 30 anos de contribuição. Nos dois casos é preciso ter pelo menos 10 anos de serviço público e cinco anos no cargo em que se dará a aposentadoria.