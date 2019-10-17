Marcos do Val é diagnosticado com nódulo no pulmão

O senador Marcos do Val (Podemos) foi diagnosticado com um nódulo no pulmão. Em um vídeo divulgado por sua assessoria, o senador afirma que os novos exames realizados no Hospital Sírio Libanês, onde esteve internado nos últimos três dias , detectaram o problema. Por esta razão, ele terá que voltar a São Paulo a cada três meses para observar se o nódulo crescerá ou não ao longo dos próximos dois anos.

Do Val deixou o hospital nesta quinta-feira (17) e agora segue para Brasília para dar continuidade aos seus trabalhos. A realização dos novos exames foi acompanhada pelo cardiologista Roberto Kahlil.

ANOMALIA NO CORAÇÃO

Os primeiros exames realizados no Espírito Santo tinham detectado uma anomalia no coração do senador, que o acompanha desde seu nascimento.

“Verificaram que o meu coração já nasceu com esse problema. Uma das artérias, além de ser mais comprimida, ela ainda passa uma parte dela dentro do músculo do coração. Então quando o coração está em movimento rápido,acelerado, seja por exercício físico, por estresse ou qualquer outra coisa, ele comprime essa artéria e ela traz essa dor e o risco, até uma possibilidade de infarto”, explicou ele no vídeo.