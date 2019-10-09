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Reforma

Casagrande quer enviar Previdência até o final do mês à Assembleia

Governador do ES deseja usar as mesmas regras de aposentadoria dos servidores federais no projeto que muda benefícios do funcionalismo estadual

Publicado em 09 de Outubro de 2019 às 17:51

Siumara Gonçalves

Siumara Gonçalves

Publicado em 

09 out 2019 às 17:51
Governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), fala sobre Previdência Crédito: Tati Beling/Ales
O governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), quer enviar à Assembleia Legislativa do Espírito Santo até o final deste mês o projeto de reforma da Previdência estadual. O chefe do Executivo deseja usar as mesmas regras de aposentadoria dos servidores federais no projeto que muda os benefícios do funcionalismo estadual.
“Assim que a PEC for promulgada nós estamos encaminhando este projeto (da reforma estadual) para a Assembléia Legislativa”, afirmou Casagrande. A previsão é de que a votação em segundo da reforma aconteça no dia 22 deste mês no Senado.

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Em entrevista concedida após o anúncio do projeto de lei para redução do valor das multas acessórias, nesta quarta-feira (09), no Palácio Anchieta, em Vitória, o governador disse defender que todos os servidores públicos tenham as mesmas regras.
"Então o mais justo é que a gente encaminhado a proposta de reforma para a Assembleia, se conseguir concluir as análises, envie no mesmo parâmetro daquilo que está sendo votado no Congresso Nacional", apontou.
O governador ainda ressaltou que só pode enviar a proposta quando a reforma da Previdência nacional for promulgada, o que pode ocorrer já nos dias seguintes. "Acho que até o final do mês a gente mande a proposta para a Assembleia. Depende de estarem elaborados os termos, mas será neste ano", pontuou. 
Como adiantou em entrevista à A Gazeta na terça-feira (08), a opção pelo envio de um projeto próprio para a Casa de Leis capixaba é justificada por Casagrande pelo tempo que Brasília deverá levar para apreciar a matéria.
Para o chefe do legislativo estadual, a PEC paralela - que prevê, entre outros pontos, incluir Estados e municípios na reforma da Previdência - não deve ser votada neste ano. 
Entretanto, o governador não deu detalhes sobre as possíveis mudanças na aposentadoria dos servidores estaduais. Ele garantiu que uma posição definitiva deverá ser tomada por ele e por sua equipe nos próximos dias.

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