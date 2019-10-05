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Reforma Tributária

Maia diz que vê chance de aprovação da reforma tributária este ano

O presidente da Câmara dos Deputados afirma que "pela primeira vez os governadores assinaram uma única reforma"

Publicado em 05 de Outubro de 2019 às 15:46

Publicado em 

05 out 2019 às 15:46
O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
AGÊNCIA ESTADO - O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse neste sábado, 5, que vê muita chance de a reforma tributária ser aprovada ainda este ano no Congresso. Segundo ele, "pela primeira vez os governadores assinaram uma única reforma".
O parlamentar disse ainda que a Câmara votará a PEC Paralela da reforma da Previdência logo depois que o Senado a aprovar. "O texto do Senado na PEC Paralela em relação a Estados e municípios é muito positivo", disse. O presidente da Câmara participa de evento da revista Piauí na tarde deste sábado, 5, em São Paulo.

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