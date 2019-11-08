PEC que antecipa eleição na Assembleia remete a manobra da Era Gratz

Claudio Vereza e José Carlos Gratz foram presidentes da Assembleia Crédito: Vitor Jubini e Gabriel Lordêllo

Na época, o então presidente, José Carlos Gratz, alvo de dezenas de processos judiciais e hoje considerado foragido da Justiça, beneficiou-se da emenda e foi reeleito para a função. Cada legislatura tem quatro anos e é divida em dois biênios. Os deputados escolhem o presidente do Poder para cada par de anos. A mesma PEC deu sinal verde à reeleição para os postos da Mesa. Gratz presidiu a Casa entre 1997 e 2003.

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A eleição, em qualquer biênio, voltou a ser em fevereiro no ano de 2003, por meio da Emenda Constitucional nº 40/2003 . Elaborada pela Mesa Diretora comandada pelo deputado Claudio Vereza (PT), a proposta acabou tanto com a possibilidade de reeleição quanto com a votação interna designada para dezembro.

"Hoje a Carta Estadual permite que os membros da Mesa Diretora se mantenham nos mesmos cargos indefinidamente. Essa regra propiciou a manutenção de um grupo de parlamentares à frente da direção da Casa, os quais, para assegurar as prerrogativas decorrentes dessas funções, não limitaram suas condutas, nem as pautaram por princípios éticos e morais", dizia o texto da PEC, apresentada em fevereiro de 2003

REORGANIZAÇÃO

Em conversa com a reportagem de A Gazeta, Vereza, hoje ex-deputado, lembrou que a PEC que apresentou serviu para "reorganizar" as eleições de presidente e secretários da Assembleia. Contou também que a emenda anterior, de 2000, que levou à antecipação para dezembro, guardava relação com um esforço da cúpula do Poder para negociar a recondução com a bancada presente, e não com aquela que assumiria mandatos após as eleições seguintes.

Desde então, as eleições da Mesa Diretora ocorrem em 1º de fevereiro, conforme versa o artigo 58 da Constituição do Estado. Esse trecho do regramento voltou a ser discutido em 2012, quando a Assembleia aprovou PEC para autorizar a reeleição do deputado Theodorico Ferraço (DEM) na presidência.