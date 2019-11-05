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Assistência jurídica

Defensoria Pública do ES fará atendimentos na Assembleia Legislativa

O novo núcleo da Defensoria Pública estadual funcionará a partir da próxima segunda-feira (11)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2019 às 15:53

Publicado em 05 de Novembro de 2019 às 15:53

Núcleo da Defensoria Pública na sede da Assembleia  Crédito: Tatiana Beling/Assembleia Legislativa
A partir da próxima segunda-feira (11) a população poderá contar com mais um núcleo de atendimento da Defensoria Pública do Espírito Santo, que começará a funcionar no prédio da Assembleia Legislativa do Espírito Santo na Enseada do Suá, em Vitória. No local, serão prestados serviços de atendimento e orientação ao cidadão.
De acordo com a Assembleia Legislativa, a unidade vai contar com um serviço piloto de atendimento inicial à vítima de furto e roubo de objetos pessoais, atendimento especializado em saúde, além de orientações gerais e encaminhamento para outras defensorias da Grande Vitória.
Conforme explica coordenadora cível da Defensoria Pública, Maria Gabriela Agapito, o atendimento da instituição é voltado para demandas judiciais de pessoas em situação de vulnerabilidade social.

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A mulher vítima de violência doméstica, o idoso, problemas envolvendo crianças e adolescentes são alguns dos exemplos. São pessoas que não têm condições de arcar com um advogado", diz.
Intitulado com o nome de Élcio Álvares - uma homenagem ao ex-deputado que morreu em 2016 e foi o responsável por implantar legalmente a assistência jurídica gratuita do Estado - o novo núcleo funcionará de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h.
Os serviços de urgência serão realizados sem necessidade de agendamento. Dois servidores públicos já serão encaminhados ao núcleo, em sistema de revezamento, e posteriormente o setor vai contar também com outros servidores e estagiários.

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O projeto terá custo zero para a Assembleia Legislativa, que fornecerá o espaço. O presidente da Casa, Erick Musso (PRB), afirmou que a medida é uma forma de aproximar os cidadãos de seu direito de acesso à Justiça. O parlamento estadual já conta com o atendimento do Procon, da Delegacia do Consumidor, da Procuradoria Especial da Mulher, além do serviço de emissão de documento de identidade, da biblioteca João Calmon e de um Centro de Memórias.
O fortalecimento da Defensoria Pública, legitimada pelo Poder Legislativo, significa respeitar a dignidade da população. Queremos, em parceria, trazer uma grande transformação social. A Assembleia tem procurado, cada dia mais, estar sintonizada com as necessidades da população. O núcleo da Defensoria reforça esse nosso pensamento e essa nossa vontade, disse Musso.
Maria Gabriela concorda. A Assembleia é uma referência na cabeça das pessoas no que diz respeito às leis, aos direitos. É importante termos um canal para o cidadão lá, conclui.

SERVIÇO: DEFENSORIA NA ASSEMBLEIA

Local

O novo núcleo da Defensoria Pública estadual funcionará no térreo do prédio da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Ele ficará ao lado da Procuradoria da Mulher e do Procon. 

Funcionamento

O local será inaugurado nesta quarta-feira (6), mas os atendimentos serão iniciados a partir da próxima segunda (11). 

Horário

Os atendimentos ocorrerão de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h. 

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