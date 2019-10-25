José Carlos Gratz em dezembro de 2018 Crédito: Ricardo Medeiros - 27/12/2018

Your browser does not support the audio element. Foragido da Justiça, Gratz está em casa

A reportagem esteve no local no início da noite desta quinta-feira (24). Segundo vizinhos, Gratz tem vida normal, circula pelo prédio e vai até à padaria. Ainda segundo eles, o ex-deputado tinha acabado de sair, tranquilamente, acompanhado pela esposa, pouco antes de a equipe chegar ao condomínio.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que os policiais da Superintendência de Polícia Interestadual e de Capturas (Supic) realizaram duas tentativas de cumprimento de mandado de prisão na residência do foragido, na Capital, e ele não foi localizadonas duas ocasiões. As diligências continuarão sendo realizadas até que a detenção seja feita.

A reportagem procurou a defesa de Gratz para comentar o caso, mas não teve retorno até a publicação desta matéria. Mas o advogado do ex-deputado, Carlos Guilherme Pagiola, já afirmou que deu entrada em habeas corpus junto ao Supremo Tribunal Federal (STF), e pontuou que entende que o mandado de prisão é impróprio. "Porque ficou provado nos autos que as assinaturas de José Carlos Gratz sofreram falsificações, que ele não recebeu nada em benefício, e o próprio Ministério Público, junto ao Tribunal de Justiça, pediu sua absolvição. Alem disso, o STJ já havia confirmado a ilegalidade total das provas do processo, obtidas por quebra de sigilo sem ordem judicial, que são similares ao caso do Flávio Bolsonaro. E, por fim, poderia ter aguardado resolução do tema da prisão em 2ª instância, já que o Supremo o discute nesse momento", disse à reportagem na terça-feira (22).

ENTENDA O CASO

Três mandados de prisão já foram cumpridos : o de André Nogueira e dos irmãos dele, o procurador do Estado Flávio Cruz Nogueira e o empresário Cézar Cruz Nogueira. José Carlos Gratz, Renata Peixoto Silva, João Batista Lima e Almir Braga Rosa ainda não foram presos.